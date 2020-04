Poľovník zabil obľúbeného vlka z dokumentárneho filmu BBC. Jeho osud sledovali tisícky ľudí

Jednou z možností, ako sa počas niekoľko týždňov trvajúcej pandémie zabaviť, je sledovanie dokumentárnych filmov. Možno ste aj vy videli dokumentárny film z dielne BBC o osamelom vlkovi menom Takaya.

Takaya, osamelý vlk

Ešte v decembri minulého roka odvysielalo BBC dokumentárny film s názvom Takaya: Lone Wolf (v preklade Takaya: Osamelý vlk). Hlavnou dejovou líniou dokumentárneho filmu bol príbeh fotografky Cheryl Alexander, ktorá počas 7 rokov skúmala, ako sa Takaya, osamelý vlk, dostal na odľahlé miesto, akým je Discovery Island.

Vlk putoval z kanadskej Victorie cez 40 kilometrov zaľudnenej oblasti až k pobrežiu ostrova Vancouver. Odtiaľ vlk plával takmer 3 kilometre na drobný ostrov neďaleko mesta. Osud samotárskeho vlka pozorovalo množstvo ľudí a jeho príbeh si získal ich srdcia. Ako však informuje portál Unilad, Takaya bol 24. marca zastrelený.

Zabil ho miestny poľovník

Začiatkom roka sa Takaya rozhodol preplávať bližšie k mestu, kvôli čomu ho polícia musela uspať a premiestniť do bezpečnej vzdialenosti. Ako informuje portál Vancouver Sun, napriek zásahu miestni obyvatelia vídali vlka čoraz častejšie, miestny poľovník sa preto rozhodol vziať situáciu do vlastných rúk a vlka zabil neďaleko jazera Shawnigan. Smrť osamelého vlka je o to viac zarmucujúca, že práve vďaka ľudskej činnosti je tento druh čoraz viac ohrozený.

Osud vlka sledovali tisícky ľudí po celom svete, fotografka Cheryl preto dúfa, že jeho smrť poslúži ako zdvihnutý varovný prst a upozorní na to, aké zvrátené je zabíjanie zvierat kvôli zbieraniu trofejí.