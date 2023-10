Polícia zverejnila nahrávku zo zásahu v dome Matthewa Perryho. Na miesto prišla za tri minúty

V noci zo soboty na nedeľu šokovala svet informácia o smrti obľúbeného herca Matthewa Perryho, ktorého mohli ľudia poznať predovšetkým ako Chandlera zo známeho sitkomu Priatelia. Polícia teraz zverejnila mrazivú zvukovú nahrávku z príchodu záchranárov k domu zosnulého herca, píše Daily Mail.

Hercovo bezvládne telo našli v sobotu v jeho dome v Los Angeles vo vírivke, pričom záchranárom sa ho nepodarilo oživiť. TMZ, ktorý o smrti herca informoval ako prvý, uviedol, že na mieste sa nenašli nijaké dôkazy o násilnej smrti a 54-ročný herec sa zrejme utopil.

Tiesňové volanie prijala polícia v Los Angeles o 16:07 miestne času, čo je sedem minúť po polnoci nášho času. Prvá hliadka dorazila na miesto takmer okamžite, o 16:10. Polícia dnes zverejnila nahrávku z momentu, kedy k hercovmu domu, vo štvrti Pacific Palisades, prišla záchranná služba.

LAPD release 911 dispatch call after Friends actor Matthew Perry was discovered drowned in his jacuzzi.

The LA County Coroner has listed his cause of death as ‘deferred’ pending the results of a final toxicology test.

No drugs were found at the scene and there were no signs… pic.twitter.com/dBEQk4DWcx

— Oli London (@OliLondonTV) October 30, 2023