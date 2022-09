Polícia zatkla matku zavraždených detí nájdených v kufroch. Novozélandské úrady čakajú na jej vydanie

Prípad s napätím sleduje celý svet. Novozélandská rodina zažila obrovský šok po tom, čo v aukcii kúpila skladovací priestor. Našli sa v ňom telá dvoch malých detí. Polícia teraz zatkla 42-ročnú ženu, ktorá má byť údajne ich matkou.

Polícia zatkla 42-ročnú ženu v Južnej Kórei a čelí obvineniam z vraždy dvoch detí, ktorých telá sa našli v kufroch na Novom Zélande. Ako informuje The Guardian, deti boli približne vo veku 5 a 10 rokov. Deti boli zrejme zavraždené už niekoľko rokov predtým, ako nič netušiaca rodina z Aucklandu kúpila kufre v online aukcii.

Juhokórejský súd by mal rozhodnúť do dvoch mesiacov

Novozélandská polícia už podala žiadosť o vydanie ženy do krajiny, aby sa v Aucklande mohla postaviť pred súd. Juhokórejská polícia ženu zatkla o 1 hodine ráno v byte v meste Ulsan. Počas toho, ako ju polícia odvádzala do auta, si žena zakrývala hlavu kapucňou. O tom, či bude žena vydaná novozélandským úradom, by mal v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov rozhodnúť súd v Seoule.

Mená detí polícia zverejniť nemôže, verí však, že sa im skutočne podarilo zadržať ženu, ktorá je ich matkou. Podľa záznamov žena pricestovala do krajiny z Nového Zélandu v roku 2018, odvtedy Južnú Kóreu neopustila.

Polícia sa vyjadrila, že také rýchle zatknutie sa často nevidí a ide o výsledok medzinárodného úsilia. Vyšetrovateľ ale dodáva, že je to mimoriadne náročný prípad. Nech sa človek venuje kriminalistike akokoľvek dlho, vyšetrovanie vrážd nikdy nie je jednoduché.