Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť. V uliciach Žiaru nad Hronom sa v noci prechádzal medveď

V uliciach mesta Žiar nad Hronom sa v noci z nedele (20. 6.) na pondelok pohyboval medveď. Pre TASR to potvrdil Mário Bóna z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Medveďa v noci pri výkone služby spozorovala policajná hliadka. Zviera sa pohybovalo v blízkosti biskupského kaštieľa vo dvore nového domova dôchodcov a po ulici Slovenského národného povstania. Napriek tomu, že medveď nikoho neohrozil ani nespôsobil žiadne škody, vyzýva polícia obyvateľov mesta na zvýšenú opatrnosť.

„Hliadka kontaktovala všetky príslušné orgány ochrany prírody i samosprávu,“ dodal Bóna s tým, že polícia bude situáciu v uliciach mesta naďalej monitorovať.

Medveď môže spať v meste

Ako na sociálnej sieti priblížil primátor mesta Peter Antal, medveď sa nadránom pohyboval aj v okolí centra mesta pričom prešiel až do areálu žiarskej nemocnice. „Podľa Jaroslava Slašťana zo Štátnej ochrany prírody SR je veľmi pravdepodobné, že medveď ostal oddychovať v porastoch popri uliciach Sládkovičova alebo Tajovského. Počas dňa by mal spať, aktívny bude opäť v noci,“ informoval Antal a vyzval obyvateľov, aby sa nezdržiavali na lúkach v blízkosti týchto ulíc a nechodili v týchto lokalitách na prechádzky so psami, pretože sa tam medveď môže stále vyskytovať.

V rámci okresu Žiar nad Hronom eviduje Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR hlásenia o výskyte medveďov aj v obciach Kunešov a Krahule. Starostovia oboch samospráv pre TASR uviedli, že ich pohyb v blízkosti ľudských obydlí je v posledných rokoch čoraz intenzívnejší. Podľa starostu Kunešova Petra Slašťana zachytili fotopasce poľovníkov počas dvoch mesiacov asi 16 rôznych jedincov, ktoré sa v tejto oblasti pohybujú.