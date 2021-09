Polícia dvíha varovný prst pred videom od Lívie. Je manipulatívne, jedenie jablka vás pred covidom neochráni

Slovenská polícia takto reagovala na video, v ktorom Lívia, známa mimo iného aj pôsobením na stráne KulturBlog, oznamuje, že na bezproblémový priebeh ochorenia covid stačí dobrá imunita.

Manipulatívne video s takmer 10-tisíc zdieľaniami sa snaží navodiť dojem, že dobrá imunita stačí na to, aby človek bez problémov prekonal koronavírus.

Ide o manipuláciu, jedenie jabĺk a odmietanie čipsov vás neochráni

“Hneď na úvod osoba na videu navodzuje dojem, že očkovanie netreba a odmieta sa dať zaočkovať tým, že vstane od “akože” lekára s injekciou a odíde od neho. Potom video pokračuje tým, že pestovanie dobrej imunity a zdravého životného štýlu jednoducho na covid-19 stačí. No nestačí, ide o manipuláciu,” uvádza polícia na svojom facebookovom profile.

V príspevku polícia prezdieľala aj zdroj videa. Zachytáva Líviu, ktorá vstáva od zdravotníka, ktorý ju mal v pláne “zaočkovať”, následne v minútovom videu vysvetľuje, že na bezproblémové prekonanie covidu potrebujeme jednoduché riešenia – miesto vakcín máme prestať jesť čipsy a začať jesť jablká, cvičiť a dávať si pozor na psychickú rovnováhu.

Nespoliehajte sa na aktívny život a nebuďte sebeckí voči starším, odporúča polícia

Polícia upozorňuje na to, že hoci sú všetky tieto rady mienené dobre, infekčnú pandémiu nikdy nevyriešilo obyčajné cvičenie a dobrá životospráva. Spomínajú aj citát doktora M. Jeseňáka: “Ako imunológ podporujem, keď sa niekto aktívne stará o svoj imunitný systém, športuje a zdravo sa stravuje. Je to určite dôležitá časť komplexného manažmentu. Prax nám však vraví, že vírusu je to v mnohých prípadoch jedno, takže by som sa na to nespoliehal.”

Na stole ostávajú podľa slovenskej polície fakty. To, aké vysoké percento hospitalizovaných tvoria nezaočkovaní pacienti – 85,16 percent z nich je zaočkovaná len čiastočne alebo vôbec. Ďalej upozorňujú na to, aby mladí ľudia nepodľahli sebectvu – to, že oni ochorenie zvládnu s ľahkým priebehom totiž neznamená, že to tak isto zvládnu ich starší rodinní príslušníci či známi, ktorí by ochoreli.

V príspevku sa polícia pýta, či “máme veriť slečne na videu alebo virológom”. V príspevku spomínajú napríklad virológa Borisa Klempu, ktorý pre Denník N vyhlásil: “Samozrejme, že zdravý životný štýl a dobrý stav imunity môže hrať určitú úlohu. Nie je to však niečo, na čo sa dá spoľahnúť. Koronavírusu je to do istej miery jedno, takže ak budem jesť veľa zeleniny a cvičiť, neznamená to, že sa ma pandémia netýka.”

“Jeden z kľúčových faktorov je množstvo vírusu pri prvotnej infekcii. Ak som vírusu masívne vystavený, ani zdravý životný štýl mi nepomôže. Imunita a zdravotná kondícia však môžu ovplyvniť závažnosť priebehu ochorenia. Na to však vplývajú aj ďalšie faktory, pričom niektorým stále vôbec nerozumieme.”