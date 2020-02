Polemic a Medial Banana vyrážajú v marci na spoločné turné. Uvidíte ich v siedmich slovenských mestách

Veľkolepú show postupne predstavia v siedmich slovenských mestách a spoločne vystúpia aj v Brne. Upútavku tohto vydareného hudobného spojenia mali fanúšikovia možnosť zažiť už počas minuloročného festivalu Uprising. “Na pódiu bola perfektná energia a verím, že sme to prenášali aj na ľudí. Radi si to zopakujeme vo všetkých mestách, v ktorých budeme hrať,” hovorí gitarista kapely Polemic Michal Novácky.

Turné nazvali podľa spoločnej skladby, ktorú spolu s Medial Banana predstavili minulý rok. “Po dobrých ohlasoch na festivale sme sa spoločne rozhodli, že túto šou prenesieme do klubov, predĺžili sme ju a dali sme do nej nové prvky,” dopĺňa frontman kapely Polemic Peter Petko Opet.

Na pódiu sa tak stretnú dve maximálne pozitívne naladené hudobné zoskupenia, ktoré spojili obľúbené jamajské žánre ska a reggae. Počas koncertu budú hrať dve sady bicích, dvaja klávesáci, tri gitary, dopĺňať ich bude množstvo spevov a dychové nástroje. “Bude to obrovské,” avizuje Pokyman z kapely Medial Banana a dopĺňa: “Je to spolupráca, ktorá sa črtala dlhé roky. Chalani z kapely Polemic sú u nás pioniermi nám veľmi blízkeho žánru. Z našej spoločnej skladby sme nadšení a skvelé bude aj turné, už sa na to veľmi tešíme.” Počas koncertu zaznejú aj nové skladby oboch kapiel z pripravovaných albumov, od Medial Banana vychádza novinka s názvom ‘Nedotknuteľní’ už v apríli. Polemic len pred pár dňami zverejnili nový singel ‘Dokonalý zločin’.

Staré časy tour 2020 zavíta do Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Košíc, Prešova, Brna, Bratislavy a poslednou zastávkou klubovej tour bude mestečko Hruštín, do ktorého sa chalani špeciálne tešia. “Boli sme tam už viac krát, vždy sme mali plno a bola skvelá nálada a energia,” spomína na koncertnú metropolu Oravy spevák kapely Medial Banana Erik Šulc. Na koncerte v Bratislave zároveň Polemic a Medial Banana pokrstia limitovaný vinyl Staré časy, ktorý vyjde pri príležitosti spoločného turné.

Termíny najbližších koncertov Staré časy tour 2020:

05.3. Nitra – Nájomná jednotka 210

06. 3. Banská Bystrica – Urban Spot

07. 3. Trenčín – Piano Club

13. 3. Košice – Tabačka Kulturfabrik

14. 3. Prešov – PKO Čierny Orol

18. 3. Brno – Fléda

26. 3. Bratislava – Majestic Music Club

18. 4. Hruštín DK

TS House of Ukulele