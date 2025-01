Polárny vír sa zase zbláznil: Prinesie so sebou poriadne mrazivé počasie. Najviac to zasiahne túto časť sveta

Polárny vír sa opäť hlási o slovo, hoci v tomto prípade by mal Európu obísť. O to viac však budú zasiahnuté ostatné časti sveta, do ktorých príde masívna zima.

Najviac zasiahnutá rozpadom polárneho víru by mala byť Severná Amerika a jav do tejto oblasti prinesie chladnú masu vzduchu, píše Severe Weather Europe. Nepôjde však len o obyčajne mrazy, USA a Kanadu čakajú poriadne chladné dni s teplotami hlboko pod nulou.

Situácia sa opakuje

Niečo podobné sa stalo už v polovicu januára a odborníci vtedy nahlas hovorili o nových rekordoch. K takýmto extrémom by síce tentoraz prísť nemalo, no aj tak bude veľká zima. Nad územím zároveň bude pomerne nezvyčajné prúdenie vzduchu: južný vietor nad východnými a centrálnymi Spojenými štátmi, severný prúd na juhozápade USA a koridor studeného vzduchu zo západnej do juhovýchodnej Kanady a severovýchodných USA.

Európa si však môže vydýchnuť, nás by tieto mrazy zasiahnuť nemali. Hoci sa teploty u nás šplhali počas posledných dní na niektorých miestach až na 15 stupňov Celzia, aj sem dorazí mierne ochladenie. To príde už zajtra a zaujímavé budú pomerne veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami. Zatiaľ čo cez deň by malo byť takmer všade nad nulou, v noci môžu teploty klesnúť až na -6 stupňov Celzia, uvádza SHMÚ.