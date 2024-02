Polárny vír sa rozpadá, nastáva jeho kolaps: So zimou do tohto dátumu nepočítajte, prichádza jarné počasie

Dnešný deň bol na mnohých miestach veľmi teplý. Na Dolnom Zemplíne, v obci Veľké Trakany, namerali v utorok 19,4 stupňa Celzia. „Podľa operatívnych údajov ide o najvyššiu teplotu vzduchu nameranú počas zimy na východe Slovenska,“ informuje na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). A vyzerá to tak, že teplé počasie bude pokračovať.

Ako informuje portál o počasí iMeteo, na severnej pologuli nastáva záverečné otepľovanie a rozpad polárneho víru v stratosfére. Zima tak končí a prichádza jar.

Rozpad polárneho víru a teplé počasie

Aktuálne počasie ovplyvňuje do veľkej miery polárny vír, ktorý postupne zaniká. Nastáva tak stratosférické otepľovanie. Polárny vír predstavuje zimnú cirkuláciu nad pólmi a ten severný má v súčasnosti nerovnomerný tvar. To znamená, že prichádza k jeho kolapsu. Studený vzduch z neho zateká len na sever či severozápad Európy, no inde sa otepľuje.

Portál iMeteo preto predpovedá, že až do polovice marca sa u nás neočakáva výrazné ochladenie. Dá sa teda povedať, že zima končí a prichádza jar a postupne sa bude otepľovať. Samozrejme, môže prísť ešte k ochladeniu, avšak iba krátkodobo.