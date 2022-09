Podľa tradície by mal byť kráľovi Karol III. podávaný pri korunovácii koláč z parazita, ktorý saje krv

Aj keď sa hovorí, že tradície by sa mali dodržiavať, v prípade britskej kráľovskej rodiny sú niektoré minimálna čudné. Jednou takou môže byť napríklad rakva pre kráľovnú Alžbetu II., ktorá bola vystlaná olovom. Ďalšou, dosť bizarnou tradíciou, je jedlo, ktoré má byť podávané pri korunovácii novému panovníkovi.

Koláč z parazitickej ryby

Má ísť o rybí koláč. To neznie zle, avšak ryby sú v tomto prípade mihule, čo je pradávny druh rýb bez čeľustí, ktoré sajú krv a rôzne ďalšie tekutiny z hostiteľských rýb, ako uvádza portál IFL Science. Mihule majú zuby osadené na okraji ich kruhovitých úst, ktorými sa prichytia na svoju obeť.

Mihule boli v minulosti považované za pochúťku a to až tak, že boli vhodné na to, aby si na nich pochutnávala kráľovská rodina. Dokonca, o Henrichovi I. sa hovorilo, že zomrel po tom, čo mu ich lekár vyslovene zakázal jesť. Údajne vždy, keď ich zjedol, tak potom ochorel, avšak stále ich zbožňoval. Keď ich zjedol naposledy, dostal silné kŕče a horúčku, čo spôsobilo jeho smrť. Historici si myslia, že za jeho smrťou bola otrava krvi a nie to, že bol fanúšikom mihúľ.

Slávnostné jedlo

O to, že mihule majú byť korunovačným jedlom, sa ale zaslúžil kráľ Ján, ktorý žil na prelome 12. a 13. storočia. V roku 1200 sa nahneval na mesto Gloucester, že mu nevedelo zabezpečiť mihuľový koláč, a tak rozhodol, že mesto Gloucester bude povinné zabezpečovať koláč z mihúľ na špeciálne kráľovské udalosti.

Tradícia jedenie koláča bola prerušená v roku 1917 počas 1. svetovej vojny, no na korunovácii kráľovnej Alžbety II. sa podával. Aj pri 50. výročí Alžbety II. na tróne sa tento koláč podával, mihule však pochádzali už z USA, keďže v Spojenom kráľovstve sú ohrozeným druhom.

Či Karol III. aj dodaný koláč bude aj jesť, je otázne. Ani Alžbeta II. ho pri výročí nejedla, aj keď bol súčasťou osláv. Tam ale plnil najmä dekoratívnu funkciu a ako uvádza portál Atlas Obscura, koláč bol štylizovaný do tvaru katedrály v meste Gloucester.