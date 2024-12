Podľa Šimečku je vládna koalícia nemohúca a melie z posledného. Považuje za nereálne zvoliť do konca roka členov Rady STVR

Vládna koalícia je nemohúca a melie z posledného. Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol v relácii Na telo TV Markíza v reakcii na otázku, ako vidí možnosť zvolenia predsedu Národnej rady (NR) SR a Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).

Nepovažuje za reálne, že by sa podarilo do konca roka zvoliť predsedu parlamentu či členov Rady STVR. Na margo toho, že parlamentu chýba nielen predseda, ale aj jeden z podpredsedov, sa Šimečka vyjadril, že na to, že ostanú na vedenie parlamentu traja, mali v koalícii myslieť predtým, ako ho z postu podpredsedu NR SR odvolali. PS sa podľa neho nehrnie do toho, aby obsadila post podpredsedu NR SR.

Debaty o predsedovi parlamentu pokračujú

Podľa poslanca NR SR Romana Michelka (zvolený za SNS) je v prípade voľby predsedu parlamentu stále v hre meno predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. „Predseda Hlasu je pre nás prijateľnejší než iní kandidáti,“ vyjadril sa. O Šutajovi Eštokovi sa v poslednom čase hovorilo ako o potenciálnom kandidátovi na post predsedu parlamentu, on sám včera v relácii STVR Sobotné dialógy ale poprel, že by sa chystal odísť z čela ministerstva vnútra. Michelko pripustil, že je potrebné zvoliť Radu STVR, predseda NR SR je podľa neho zastupiteľný.

Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). STVR dočasne vedie Igor Slanina, na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka.