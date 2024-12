Ministerka Saková prezradila, či sa bude meniť rozdelenie ministerstiev. Predpokladá, že Huliak dostane podiel na moci

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) neočakáva, že sa bude meniť rozdelenie ministerstiev, no predpokladá, že Rudolf Huliak a jeho poslanci dostanú podiel na výkonnej moci. Uviedla to v relácii televízie Ta3 V politike v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa vo videu na sociálnej sieti vyjadril, že je potrebné nájsť riešenie, aby sa huliakovci mohli podieľať na moci, no bez toho, aby sa zmenila štruktúra vládnej koalície. Saková nechcela presnejšie špecifikovať, aké pozície by huliakovci mohli dostať.

„Pevne dúfame, že počas nadchádzajúcich sviatkov viacerí poslanci prehodnotia svoje postoje a hodnoty,“ vyjadrila sa k situácii v Národnej rade (NR) SR. Pripustila tiež, že si v koalícii uvedomujú krehkosť vládnutia so 76 poslancami. Ide o počet poslancov, ktorými koalícia disponuje po odchode Rudolfa Huliaka, Pavla Ľuptáka a Ivana Ševšíka z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Dúfa tiež, že predsedovi národniarov Andrejovi Dankovi sa podarí nájsť konsenzus s huliakovcami.

Poslanec a podpredseda strany Sloboda a Solidarita Marián Viskupič to považuje za začiatok konca. Pripomenul aj troch „odbojných“ poslancov zo strany Hlas-SD. Riešenie vidí v predčasných voľbách.