Podľa mena takmer nikto nevie, o koho ide: Vo veku 97 rokov zomrel človek, ktorého výrobok pozná každý na svete

Vo veku 97 rokov zomrel Francesco Rivella. Podľa mena zrejme ani netušíte, o koho ide. Keď sa však povie Nutella, určite ste v obraze. Na Valentína odišiel otec tejto lieskovoorieškovej nátierky.

Informáciu o jeho úmrtí zverejnila jeho rodina, informuje Daily Mail. Francesco Rivella bol povolaním chemik a práve on prišiel na to dokonalé zloženie, ktoré vytvára jedinečnú chuť Nutelly. Otec Nutelly sa narodil v Taliansku a v spoločnosti Ferrero začal pracovať v roku 1952. Po rokoch v spoločnosti sa vypracoval tak, že bol dokonca pravou rukou známeho Michelea Ferrera.

🇮🇹 The creator of the Nutella chocolate spread has died

Renowned Italian chemist Francesco Rivella, who was called the „father of Nutella,“ died on Valentine’s Day at the age of 97 pic.twitter.com/dmHiN6X1oP

