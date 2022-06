Mal odmietnuť 301 miliónov, k Pirátom sa už nechce vrátiť. Depp si v novom filme zahrá známu historickú postavu

V uplynulých dňoch sa objavili fámy o dohode, podľa ktorej Disney ponúkol hercovi poriadne mastný balík peňazí za to, že sa vráti do postavy Jacka Sparrowa, informoval New York Post s odvolaním na Poptopic. Netrvalo dlho, kým sa k tomu vyjadril jeho zástupca a tieto klebety poprel, vysvetľuje LADbible. Nemusíte ale zúfať, Depp už nakrúca nový film.

Ak ste čakali na odpoveď na otázku, či ešte niekedy uvidíme Johnnyho Deppa v úlohe piráta, pravdepodobne je tu. Podľa vyjadrenia jeho zástupcu je možné povedať, že sa do série Piráti z Karibiku zrejme nevráti.

Fáma bola popretá

Spomínané klebety hovorili o tom, že spoločnosť Disney ponúkla Deppovi doslova symbolických 301 miliónov, ktoré by nadväzovali na jeho výrok pred súdom, v ktorom povedal, že by sa nevrátil, ani keby mu ponúkli 300 miliónov a milión alpak. LADbible upozornil aj na fakt, že 301 miliónov je viac, než celý rozpočet filmu Piráti z Karibiku a aj preto je táto predstava nereálna.

Áno, je pravda, že sa pripravujú až dva filmy o Pirátoch, ale aktuálne bez Johnnyho. Ako budú vyzerať a ako ich napokon prijme publikum, keďže budú bez Deppa, je teda veľmi otázne.

Stane sa z neho kráľ

Ak ste sa ale tešili na to, že Johnnyho uvidíte v blízkej budúcnosti v novom filme, toto želanie sa vám splní. Herec začiatkom tohto týždňa pricestoval do Paríža, kde sa má začať natáčanie historickej drámy, v ktorej stvárni francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. LADbible zdôrazňuje, že ide o vôbec prvý film, s ktorým sa Depp spája od svojej výhry na súde.

Snímka s názvom Jeanne du Barry vzniká pod taktovkou režisérky a herečky Maïwenn a nasledujúce mesiace sa bude nakrúcať priamo vo Francúzsku. Na plátna kín by sa mala dostať už v roku 2023.