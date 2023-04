Počasie sa zbláznilo, veľkonočné sviatky začnú poriadnou snehovou nádielkou. Na týchto miestach môže napadnúť do 10 cm snehu

Východ a stred Slovenska môže vo štvrtok popoludní alebo večer potrápiť sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

V Košickom a Prešovskom kraji by mala začať platiť výstraha pred snežením od 11.00 h. Napadnúť môže do desať centimetrov snehu. Vyskytovať sa môžu i snehové jazyky a záveje. Vo väčšine okresov Žilinského a Banskobystrického kraja má začať platiť výstraha od 20.00 h. Tam môže podľa SHMÚ napadnúť do piatich centimetrov snehu.

Zároveň si treba dať pozor vo štvrtok od 18.00 h v Košickom a časti Prešovského kraja na možnú tvorbu poľadovice. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ.

Vo štvrtok do 9.00 h môže byť na väčšine Slovenska, s výnimkou Žilinského kraja, mráz vo vegetačnom období.