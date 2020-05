Počas stredy pribudlo na Slovensku 6 nových prípadov nákazy novým koronavírusom

Na Slovensku v stredu pribudlo 6 prípadov nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk Celkovo tak máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Laboratóriá v stredu urobili 2933 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je tak už takmer 152-tisíc.

Ochorenie prekonalo ďalších 14 ľudí, spolu sa vyliečilo už 1 245 osôb. Piaty deň nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. Stále tak evidujeme 28 úmrtí osôb pozitívne testovaných na toto ochorenie.

Vláda poskytne príspevok na nájom

Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.

V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca splatí nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Vládna garnitúra chce takto prenajímateľov priviesť k tomu, aby určitú časť nájmu odpustili, budú tak mať nájomné vyplatené skôr. „V prípade, ak prenajímateľ zľaví z nájmu 50 % za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku, tak druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude v tom prípade platiť nič. Z informácií, ktoré máme, tak toto bude na Slovensku najbežnejšia situácia,“ vysvetlil Matovič.

Ďalšou možnou situáciou podľa premiéra môže byť, že prenajímateľ nie je až taký ústretový a dá zľavu z nájomného 40 %, štát tak prispeje na nájom tiež 40 %. „Nájomcovi zostane zaplatiť 20 % z nájmu s tým, že bude mať rozložené splátky nájmu na 48 mesiacov, počas ktorých nebude môcť prenajímateľ nájom zvyšovať ani dať nájomcovi výpoveď,“ priblížil ďalej predseda vlády SR.

Tretia možná situácia môže podľa Matoviča nastať, ak prenajímateľ nemá žiadne pochopenie pre nájomcu a chce mať všetko nájomné zaplatené. „V tom prípade by nájomca musel splatiť všetko, ale mal by to rozložené na 48 mesiacov s tým, že nájomcovi nemôže 48 mesiacov dať výpoveď a taktiež mu nebude môcť nájom zvyšovať počas 48 mesiacov,“ doplnil premiér.

Vláda podľa Matoviča vyzýva prenajímateľov priestorov, aby prejavili pochopenie voči svojim nájomcom. Dúfa, že najvyužívanejšou bude možnosť s 50-percentným príspevkom štátu. „Ak už nájomcovia medzičasom zaplatili nájom, výhodu si budú môcť uplatniť na presne také obdobie, ako zaplatili nájom,“ upozornil premiér. Ak napríklad zaplatili nájomcovia nájom za 6 týždňov, tak výhodu si podľa neho budú môcť uplatniť počas 6 týždňov, keď príslušný zákon začne platiť.