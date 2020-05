Počas pondelka nepribudol na Slovensku ani jeden nový prípad nákazy koronavírusom

V pondelok na ochorenie Covid-19 otestovali 2041 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na webe covid-19.nczisk.sk o tom informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Celkovo je tak na Slovensku 1495 pozitívne testovaných ľudí na toto ochorenie.

Laboratóriá doteraz otestovali vyše 145-tisíc vzoriek. Chorobe v pondelok nepodľahol nikto. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19 tak ostáva na čísle 28. Z ochorenia sa zotavilo ďalších 7 ľudí, spolu je už 1192 vyliečených pacientov.

Spustenie smart karantény je otázkou jedného, maximálne troch dní

Spustenie tzv. inteligentnej domácej karantény na Slovensku je otázkou jedného, maximálne troch dní, predpokladá štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS). Uviedol to v pondelok na tlačovom brífingu.

Aplikácia na tzv. inteligentnú karanténu má za sebou technické doladenie, ktoré prebiehalo v nedeľu (17. 5.). „Dnešným dňom by sa mala začať na vyhradenom hraničnom priechode, postupne počas celého týždňa by mala nabehnúť do plnej prevádzky,“ povedal Klus.

Ako však odpovedal na novinársku otázku o smart karanténe a repatriantoch, to je podľa jeho slov iná téma. „Tie posledné repatriácie, ktoré sa nám ešte zbiehajú, tak pri nich počítame so štátnou karanténou,“ dodal Klus s tým, že napríklad vo Veľkej Británii ostalo ešte niekoľko stoviek repatriantov, pričom mnohí z nich sa dnes už necítia v ohrození, ale viacerí sú z pomerne ohrozených sociálnych skupín.

„Máme obavu, že pokiaľ by neabsolvovali štátnu karanténu a išli by do smart karantény, mohlo by sa to v určitých oblastiach Slovenska obrátiť proti nám,“ dodal Klus.