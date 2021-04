Počas orálneho sexu sa žene nafúklo brucho ako balón. Dôvodom bola “horlivosť” partnera

Niekedy prídu ľudia na pohotovosť so skutočne bizarnými prípadmi. To sa udialo aj v Kalifornii, kde sa pred lekárov dostavila žena so silnými bolesťami v bruchu.

24-ročná žena prišla na pohotovosť nemocnice Stanfordskej univerzity po tom, ako zažívala silné bolesti v bruchu a hrudníku, ktoré pretrvávali už niekoľko hodín. Bolesť bola prudká a presúvala sa zo spodných častí brucha vyššie. Okrem bolesti, ktorá sa pri pohybe zhoršovala, neuvádzala žiadne iné ťažkosti, píše portál IFL Science.

Vzduch v brušnej dutine

Podobné bolesti mala aj v minulosti. Lekári ju vyšetrili pomocou röntgenu a objavili vzduch v brušnej (peritoneálnej) dutine, čo je stav nazývaný pneumoperitoneum. Napriek testom sa nezistila žiadna príčina, prečo sa tu vzduch objavil a ten bol postupne vstrebaný okolitým tkanivom, píšu lekári v časopise Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons.

Nasledovala sexuálna anamnéza, ktorá priniesla skutočný dôvod, ako sa jej dostal vzduch do brušnej dutiny.

Horlivý partner

“Pacientka odhalila, že počas orálneho sexu jej do vagíny partner nahnal vzduch,” vysvetľuje lekársky tím. Po tomto akte začala mať vždy bolesti v brušnej dutine.

Pacientke bolo odporučené, aby sa vyhýbala riziku vniknutia vzduchu do vagíny. Tento stav môže byť totiž aj nebezpečný. Lekári spomínajú prípad mladej tehotnej ženy, ktorej partner vtlačil vzduch do vaginálnej dutiny, čo viedlo až k jej úmrtiu na embóliu.

Pozor na vzduch

Orálny sex, pri ktorom partner stimuluje partnerku je pomerne bežná sexuálna praktika. Je však dôležité predchádzať tomu, aby bol mechanicky zatlačený vzduch až do vagíny, varujú lekári. V prípade hlbokého zatlačenia si vzduch môže nájsť cestu cez maternicu a prejsť tak až do brušnej dutiny.