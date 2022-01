Po výbuchu ho obrovská vlna stiahla do mora. Muž, ktorý bol rozlúčený so životom, bol na mori 27 hodín

Tichomorský ostrovný štát Tonga utrpel po silnom sobotňajšom výbuchu podmorskej sopky a následnej vlne cunami rozsiahle materiálne škody. Táto prírodná katastrofa či tiež vyžiadala tri životy a navždy si ju bude pamätať aj pán Lisala Folau, ktorého muhntá vlna uväznila v mori na 27 hodín.

Výbuch podmorskej sopky zasiahol ostrovný štát Tonga veľmi ničivým spôsobom. Vlna cunami spôsobila smrť doteraz troch ľudí. Kto však prežil, no zároveň si prešiel ozajstným peklom, je Lisala Folau.

Muž na dôchodu s fyzickým postihnutím nôh povedal, že prežil približne 27 hodín na mori po tom, čo ho zmietla vlna cunami, ktorá zasiahla jeho domovský ostrov. Lisala Folau sa pre miestny rozhlas, ktorého prepis priniesol aj Insider pár dní po tragédií rozhovoril o celom incidente, z ktorého naskakuje husia koža.

Lisala Folau, who is disabled, was swept out to sea from the small, isolated island of Atata, but made it to the main island of Tongatapu, about eight kilometres away. #Tonga https://t.co/7AuBDQSEf6

