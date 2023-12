Po tom, ako ju znásilnili, musela prosiť o odpustenie: Bývalá mormónka prehovorila o pekle, ktoré prežila

Každý má právo na svoju vieru, no nik nemá právo ubližovať iným. Svoje vie o utrpení bývalá mormónka Kristjana Hillberg. Po tom, ako ju znásilnili, jej rodina nepomohla. Vraj to bol hriech, za ktorý musí prosiť o odpustenie.

Hriech podobný vražde

Ako píše Mail Online, Kristjana Hillbergová, ktorá vyrastala v mormónskej rodine, vystúpila v nedávnej epizóde podcastu Cults To Consciousness, kde hovorila o svojich strastiplných zážitkoch. V súčasnosti 33-ročná žena odhalila detaily krvavého sexuálneho útoku. Jej matka namiesto empatie a starostlivosti vyjadrila len znechutenie. Aby toho nebolo málo, bola nútená oľutovať svoje „hriechy“ pred biskupom a nakoniec bola vylúčená z cirkvi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristjana Hillberg (@kristjana_hillberg)

Kristjana začala rozprávanie o tom, aké to bolo vyrastať v náboženstve posadnutom kultúrou čistoty v malom mestečku s približne 1 200 obyvateľmi. Porušenie pravidla čistoty bolo podľa Kristjany najhorším hriechom hneď po vražde. „Pamätám si, že som dokonca dostávala lekcie typu: Nesmieš si s niekým ľahnúť do vodorovnej polohy, pretože to okamžite povedie k sexuálnym aktivitám, čo je neprípustné,“ spomína mladá žena.

Vždy bola rebelkou, no vždy jej záležalo na tom, aby vyhovela svojej rodine, podobné rady si preto veľmi brala k srdcu. Keď mala 18 rokov, rozhodla sa, že pravidlá poruší a šla na párty. Prvýkrát prišla do styku s alkoholom a nevedela, ako ju ovplyvní. Opila sa tak veľmi, že strácala vedomie a ledva stála na nohách.

Mala prosiť o odpustenie hriechov

Neskôr sa prebrala s tým, že všade okolo nej bola krv a po tele mala modriny. Priateľka, na ktorú sa obrátila, jej povedala, že tieto veci idú ruka v ruke, ak sa opije, musí rátať s násilím. Miesta, kde mala na krku modriny, si popálila kulmou, aby mala pred svojou mamou výhovorku. Nechcela pred ňou priznať, že ju znásilnili.

Keď sa matke napokon priznala, namiesto empatie a objatia sa dočkala slov odsúdenia. Niekoľko dní s ňou neprehovorila a napokon ju poslala za biskupom. Mala si spytovať svedomie za hriechy, ktoré spáchala, aj keď Kristjana sa bránila, že hriech nespáchala ona. Aj biskup sa k nej však zachoval veľmi chladne a odmerane.

Vysvetlila, že udalosti musela prerozprávať do posledného detailu skupine mužov z cirkvi, ktorých poznala celý život. Potom musela opustiť miestnosť a muži sa mali modliť, až kým nedostanú odpoveď od Boha. Po 20 minútach dostala inštrukcie, ktorých sa mala držať a o 60 dní sa mala vrátiť opäť. Mala si prečítať knižku o odpúšťaní, po ktorej sa ale cítila horšie ako kedykoľvek predtým. Napokon jej zakázali modliť sa, či vykonávať iné činnosti v kostole. Z cirkvi definitívne odišla, keď mala 25 rokov.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk – Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.