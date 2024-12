Po lekároch sa o slovo hlásia aj učitelia: Stanovili termíny štrajku a protestov, od vlády žiadajú jednu vec

Situácia na Slovensku aktuálne nie je príliš ružová a okrem lekárov, ktorí aktuálne bojujú o lepšie zdravotníctvo a vláda ich zmenou zákona prinútila od januára prísť do práce, sa o slovo najnovšie hlásia aj učitelia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tí už dlhodobo volajú po zlepšení podmienok vykonávania ich práce a kvality vzdelávania detí, povedal Predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek v relácii Téma na TA3. Dodal, že školstvu nepomáhajú ani koaliční ani opoziční poslanci a stanovili preto termíny protestov aj štrajku, ktoré ale zatiaľ odmietol prezradiť.

Vylúčil však, že by to bolo ešte tento rok. Taktiež potvrdil, že dnes zasadne Rada Odborového zväzu školstva. „Rada bude prelomová a bude závisieť aj od toho, s akým návrhom príde minister,“ dodal Ondek.

Na januárové zvýšenie platov môžu zabudnúť

Minister školstva Tomáš Drucker ste začiatkom decembra oznámil, že zvýšenie platov učiteľov od januára 2025 nie je reálne, no ministerstvo školstva rokuje o tom, aby sa zvýšili v priebehu budúceho roka. Zopakoval, že ak dôjde v budúcom roku k valorizácii platov, bude sa hradiť z vnútorných úspor rezortu. So školskými odborármi bude podľa svojich slov komunikovať ešte aj do Vianoc.

Nutnosť zmien v školstve pritom potvrdila aj Štátna školská inšpekcia v Správe o stave výchovy a vzdelávania za minulý školský rok. Najvážnejším problémom, ktorý správa potvrdzuje, je nízka úroveň učenia žiakov v triedach. To platí aj v prípadoch dobrých podmienok v školách na vzdelávanie a dobre zostaveným školským vzdelávacím programom.

Na slovenských školách stále dominuje pasívne vyučovanie formou výkladu. Vyplýva to z vyše tisícky inšpekcií a viac ako 6,5-tisíc hospitácií, ktoré v školskom roku 2023/2024 vykonala štátna školská inšpekcia. Tento prístup nerozvíja kritické a analytické myslenie žiakov. Bádateľsky orientované vyučovanie sa využíva minimálne, hoci mnohé školy na to majú potrebné vybavenie.