Po fiasku chcú väzňa popraviť za pomoci novej metódy. Podľa mnohých je to nehumánne experimentovanie na ľuďoch

Na popravu väzňa v Amerike sa často využívajú smrtiace injekcie. Už v niekoľkých prípadoch sa však stalo, že väzeň dlhé hodiny zomieral v agónii. Alabama sa preto rozhodla otestovať novú metódu, udusenie dusíkom. Podľa ochrancov ľudských práv je to nehumánne experimentovanie.

Zabil troch ľudí, odsúdili ho na trest smrti

Alabama plánuje vyskúšať doteraz netestovanú metódu popravovania väzňov. Ako informuje portál Daily Mail, prvým väzňom, ktorý ňou bude popravený, by mal byť Alan Eugene Miller. Miller bol kedysi vodičom kamióna a odpykáva si trest za to, že v roku 1999 na dvoch rôznych miestach zastrelil troch ľudí. Do každého z nich vypálil niekoľko rán.

Súdny proces bol rýchly, porota sa takmer okamžite zhodla na Millerovej vine a sudca rozhodol, že si zaslúži trest smrti. Miller údajne počas vyčíňania blúznil a trval na tom, že o ňom kolegovia šíria klebety, vrátane rečí, že je gay. Psychiater potvrdil, že Miller je skutočne psychicky chorý. Dodal však, že jeho stav nebol natoľko vážny, aby bolo možné povedať, že konal v stave nepríčetnosti.

Doteraz neotestovanú metódu usmrtenia väzňa schválila Alabama už v roku 2018. Väzňom poskytla možnosť rozhodnúť sa, či chcú byť popravení práve touto metódou. Aj Miller sa pre ňu rozhodol, ešte však nie je definitívne rozhodnuté, či bude v jeho prípade naozaj použitá.

Poprava dusíkom má byť humánnejšia

Ak to tak bude, Millera nezabije smrtiaca injekcia. Nová metóda, tzv. nitrogénová hypoxia, totiž spočíva v tom, že väzeň vdychuje čistý dusík dovtedy, kým sa nezadusí. Podľa odborníkov je to jednoduchšia a humánnejšia metóda ako podávanie smrtiacej injekcie, neexistuje však spôsob, ako to etickým spôsobom overiť.

Väzeň by mal po podaní dusíka upadnúť do bezvedomia už po 15 sekundách. Po 30 sekundách by mala ustať činnosť mozgu a do dvoch až troch minút by malo prestať biť aj srdce. Tesne predtým, ako človek stratí vedomie, by mal pociťovať podobné príznaky, ako pri opitosti.

Čo sa smrtiacich injekcií týka, aj v júli tohto roka bol touto metódou popravený Joe Nathan James Jr. Poprava však bola podľa mnohých zbabraná a väzeň si prešiel nemalým utrpením. Na jeho tele boli nájdené aj stopy po vpichoch, ktoré by tam za bežných okolností byť nemali.

Okrem Alabamy schválili novú metódu aj ďalšie dva štáty, ani tie ju však zatiaľ nikdy nepoužili. Alabama dokonca ešte do roku 2002 využívala na usmrtenie väzňov aj elektrické kreslo.