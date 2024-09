Plus-size influencerka sa premieňa na Disneyho princezné aj iné obľúbené postavy. Keď uvidíte túto postavu, pôjdete do kolien

Disneyho princezné ako aj iné kreslené postavičky majú väčšinou štíhly driek, výrazné krivky a dlhé nohy. Sú stelesnením krásy a štíhlosti a v reálnom živote by ste len ťažko hľadali niekoho, kto má od prírody rovnaké miery ako ony. Táto plus-size influencerka sa však rozhodla ukázať, že nemusíte mať dokonalú postavu na to, aby ste sa mohli stať Disneyho princeznou.

Ako informuje portál Brightside.me, influencerka Natasha Polis s plus-size veľkosťou sa na sociálnych sieťach prezentuje pretváraním ikonických filmových outfitov, čím spochybňuje tradičné štandardy krásy, ktoré sa často objavujú v popkultúre.

Premieňa sa v Disneyho postavy

Natashine nápadité prevedenia obľúbených postáv, ako sú princezné od Walta Disneyho, obsahujú starostlivo vytvorené kostýmy, ktoré oslavujú jej krivky a zároveň zostávajú verné pôvodným návrhom.

Kreatívna influencerka, známa svojimi neuveriteľnými rekonštrukciami oblečenia postáv, sa viackrát stala virálnou vďaka svojmu odhodlaniu oživiť obľúbené postavy s jedinečným nádychom. Svoje odevy si navrhuje a šije sama a niekedy dokonca používa lepidlo na pripevnenie zložitých častí svojho šatníka.

V roku 2018 upútala pozornosť samotnej spoločnosti Disney a podelila sa o svoje nadšenie, keď napísala: „Som taká nadšená, že ma @disneystyle požiadal, aby som bola ich PLUS SIZE Sally z filmu The Nightmare Before Christmas!“

Šije si kreatívne kostýmy