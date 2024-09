Plot na hranici s Ruskom zvažuje ďalšia krajina, chce posilniť svoju bezpečnosť. Hovorí sa aj o odstrašujúcom prvku

Nórsko by mohlo postaviť plot pozdĺž časti alebo celej 198-kilometrovej hranice s Ruskom, vyhlásila ministerka spravodlivosti Emilie Engerová Mehlová, píše TASR na základe správy agentúry AP.

„Pohraničný plot je mimoriadne zaujímavý, nielen preto, že môže slúžiť ako odstrašujúci prvok, ale aj preto, lebo obsahuje senzory a technológie, ktoré umožňujú zistiť, či sa v blízkosti hranice pohybujú ľudia,“ povedala ministerka v rozhovore, ktorý verejnoprávna stanica NRK zverejnila v sobotu večer.

Ministerka ďalej v rozhovore uviedla, že nórska vláda sa momentálne zaoberá „niekoľkými opatreniami“, ktorými by posilnila bezpečnosť na hranici s Ruskom, ako je napríklad oplotenie, zvýšenie počtu pohraničníkov alebo intenzívnejšie monitorovanie.

Ak by sa mala bezpečnostná situácia v arktickej oblasti zhoršiť, je nórska vláda pripravená bezodkladne uzavrieť hranicu, povedala Engerová Mehlová, ktorá v lete navštívila susedné Fínsko, aby sa oboznámila s ich riešením uzavretia 1340-kilometrovej pozemnej hranice s Ruskom.

Fínska vláda bola nútená uzavrieť všetky hraničné priechody z Ruska do Fínska koncom roka 2023 po tom, ako niekoľko mesiacov po vstupe Fínska do NATO do krajiny za tri mesiace vstúpilo až 1300 migrantov bez náležitých dokladov alebo víz.