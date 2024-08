Plamene šľahajú aj do 25-metrovej výšky, v lese našli uhorené telo. Obľúbená destinácia horí, môže to byť ešte horšie

Rozsiahly lesný požiar na severných predmestiach Atén si vyžiadal najmenej jedného mŕtveho. Hasičský zbor krátko po polnoci informoval, že požiarnici našli telo človeka v zhorenej budove na predmestí Vrilissia.

Požiar sa začal v nedeľu pri jazere Maratón, prehnal sa cez vrch Pendeli a dosiahol aténske predmestia na severe. Spálil niekoľko domov a podnikov. Okrem toho spôsobil výpadky elektriny a viedol k evakuáciám nemocníc či kláštorov. Úrady informovali, že najmenej 18 ľudí utrpelo zranenia, hlavne v dôsledku nadýchania sa dymom. Grécke národné observatórium v pondelok v noci uviedlo, že podľa satelitných snímok požiar postihol prinajmenšom 10-tisíc hektárov územia.

Šíreniu ohňa, ktorého plamene šľahali aj 25 metrov do výšky, pomáhajú suché podmienky a vietor. Ten v noci poľavil, čo hasičom poskytlo nádej, že sa ho podarí rýchlejšie dostať pod kontrolu.

Greece’s worst wildfire, fanned by gale force winds, spread into the Athens suburbs as the government sought help from other EU members to tackle the fire https://t.co/oxN2hAFGVh pic.twitter.com/HMybefW5xh

— Reuters (@Reuters) August 12, 2024