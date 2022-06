Pitie alkoholu každý deň je podľa novej štúdie menej škodlivé, než opiť sa raz týždenne

Otázka, aké množstvo a druh alkoholu sú pre ľudské telo minimálne škodlivé, nebude pravdepodobne nikdy poriadne zodpovedaná. Alkohol človeku neprospieva, no najnovšia štúdia ukázala zaujímavosť, ktorá sa týka priemernosti jeho konzumácie.

Ak patríte ku skupine ľudí, ktorá si takmer každý večer dopraje aspoň pohár vína, piva či kvalitného tvrdého alkoholu, ste na tom podľa novej štúdie lepšie, než tí, ktorí si „opíjanie“ nechávajú len na jeden deň cez víkend.

Ide o priemernú úroveň pitia

Štúdia bola vypracovaná na základe domnienky, že opiť sa poriadne raz za týždeň je pre telo a organizmus menej škodlivé, ako „udržiavať“ tempo každý večer hoci aj s menším počtom vypitých pohárov.

„Viedlo to k tomu, že mnohí pijani sa mylne domnievali, že mierne priemerná úroveň konzumácie je bezpečnejšia,“ uviedol vo vyhlásení Rudolf Moos, emeritný profesor psychiatrie a behaviorálnych vied na Stanfordskej univerzite.

Moos je spoluautorom nedávnej štúdie, ktorá zistila, že veľa umiernených alkoholikov vo veku nad 30 rokov sa v skutočnosti počas týždňa „drží“, aby sa cez víkend mohli opiť bez zábran. Definíciu opitia mysleli v štúdii vo forme vypitia piatich a viac alkoholických nápojov v krátkom časovom slede, píše CNN.

U ľudí, ktorí si opojenie alkoholom nechali až na víkendovú párty, sa vo väčšej miere objavili príznaky a riziká zranenia či emocionálnych, alebo psychických problémov. Zároveň po istom čase potrebovali daní ľudia vypiť oveľa viac alkoholu, aby dosiahli rovnaký účinok „opitosti“.

Návalové pitie alkoholu je rozšírené aj medzi mladými

V praxi to vlastne znamená nasledovné: „Jednotlivec, ktorého celková spotreba je sedem alkoholických nápojov v sobotu večer, predstavuje vyšší rizikový profil ako ten, ktorého celková spotreba predstavuje sedem drinkov rozdelených na jeden denne, hoci ich priemerná úroveň pitia je rovnaká,“ povedal Holahan.

Väčšina predchádzajúcich výskumov o nadmernom pití alkoholu sa zamerala na mladšiu generáciu, zvyčajne tínedžerov a vysokoškolských študentov. Konzumácia viacerých nápojov na jedno posedenie je v tomto segmente populácie rozšírená. Štatistiky však ukazujú, že aj veľa dospelých vo veku nad 30 rokov pije nadmerne a tento problém narastá; najmä medzi ženami a dospelými nad 65 rokov.

Podľa Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus sú na účinky alkoholu obzvlášť citlivé ženy. Ženy sú náchylnejšie na poškodenie mozgu a srdcové choroby súvisiace s alkoholom ako muži a štúdie ukazujú, že ženy, ktoré pijú jeden nápoj denne, zvyšujú riziko rakoviny prsníka o 5 až 9 % v porovnaní so ženami, ktoré abstinujú, uviedla NIAA.

„Pre mužov aj ženy vo veku nad 65 rokov je nárast zvlášť znepokojivý, pretože mnohí starší dospelí užívajú lieky, ktoré môžu interagovať s alkoholom, majú zdravotné problémy, ktoré môže alkohol zhoršiť, a môžu byť náchylnejší na pády súvisiace s alkoholom či iné náhodné zranenia,“ dodáva NIAA.

Ako sa z mierneho pitia dostaneme k alkoholizmu?

Nová štúdia publikovaná v časopise American Journal of Preventative Medicine použila údaje z prieskumu zozbierané v rámci štúdie Midlife Development In the United States, ktorá od roku 1995 sleduje vzorku Američanov vo veku 25 až 74 rokov.

Štúdia analyzovala takmer 1 300 ľudí konzumujúcich alkohol počas deviatich rokov a zistila, že väčšina prípadov nadmerného pitia sa vyskytla medzi jednotlivcami, ktorí boli priemernými pijanmi počas dlhej doby. Je teda nesmierne dôležité sledovať, ako na vás vplýva aj jeden pohárik denne.

Ako zistíte, že máte problémy s alkoholom?

Aj keď toto správanie nemusí nevyhnutne viesť k alkoholizmu, štúdia zistila, že pitie v priemere viac ako jedného nápoja denne u žien a dvoch nápojov denne u mužov, môže viesť oveľa rýchlejšie k závislosti a zvýšenej túžbe po alkohole.

Ako zistíte, či sa vaše užívanie alkoholu stalo problémom? Jedným z výpovedných znakov je, keď pitie začína narúšať vašu schopnosť žiť každodenným životom bez alkoholu, hovoria odborníci.

„Poruchy spojené s užívaním alkoholu sú definované ako nutkavé požívanie alkoholu napriek tomu, že jeho užívanie má negatívne dôsledky, ako je vplyv na vaše vzťahy, vašu schopnosť fungovať vo vašej práci alebo v akejkoľvek úlohe, ktorú zastávate vo svojej komunite,“ povedala lekárka Sarah Wakeman,