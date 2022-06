Ďalšia európska krajina chce tvrdo bojovať proti fajčiarom. Týmto spôsobom sa k cigaretám napokon nedostane nikto

Rok čo rok zvyšovať vek na nákup cigariet. Aj takto si predstavuje anglická vláda budúcnosť svojej krajiny. Znemožnilo by to totiž dnešným deťom kúpu tabakových výrobkov v čase dospievania. Podľa portálu IFL Science, má Anglicko ambíciu krajiny „bez dymu“ už do 8 rokov.

Z roka na rok menej mladých fajčiarov

Odporúčanie, ako znížiť počet fajčiarov, pochádza z nezávislej recenzie pod záštitou doktora Javeda Khana, ktorú uverejnil vládny web. Navrhuje, aby vláda každoročne zvýšila vek predaja z 18 rokov o jeden rok, až kým si v krajine nakoniec nebude môcť nikto kúpiť tabakové výrobky.

V roku 2023 by tak museli mať mladí 19 rokov, aby si mohli kúpiť cigarety. V roku 2024 by bola najnižšia veková hranica pre ich kúpu 20 rokov, a tak ďalej.

Neexistuje však žiadny prísľub, že anglická vláda tento plán uvedie do praxe, je to len jedno z odporúčaní. Medzi ďalšie návrhy patrí finančná podpora propagácie s cieľom pomôcť fajčiarom prestať či podporiť propagáciu vapingu ako alternatívy k cigaretám. Túto alternatívu by napríklad privítal profesor kardiovaskulárnej medicíny a terapie, Jacob George, podľa ktorého existujú viaceré dôkazy na podporu tohto kroku.

Ako bojujú proti fajčeniu ďalšie krajiny

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že tabak každý rok zabije viac ako 8 miliónov ľudí na celom svete, ďalších 1,2 milióna úmrtí súvisí s pasívnym fajčením. Proti fajčiarom preto bojujú i viaceré ďalšie krajiny. Nový Zéland by tiež chcel každoročne zvyšovať vek na nákup cigariet a ľudia narodení po roku 2008 by si tam už nikdy v živote nemohli kupovať cigarety. Aj ázijský štát Malajzia zvažuje podobný plán.

Slovensko a svet proti fajčeniu

Slovensko aktuálne nemá žiadnu podobnú stratégiu v boji proti fajčeniu a ani o nej neuvažuje. K dispozícii je linka pomoci odvykania od fajčenia (0908 222 722), ktorú využívajú v priemere 37-roční ľudia a zastrešuje ju Úrad verejného zdravotníctva.

Fajčiarov u nás z roka na rok dlhodobo klesá. Pred desiatimi rokmi fajčilo asi 40 percent Slovákov. V roku 2019, to podľa ÚVZ SR, bolo už len 18,5 percenta. WHO uvádza, že v roku 2000 užívala tabakové výrobky takmer tretina svetovej populácie nad 15 rokov. Podľa očakávaní to bude v roku 2025 len pätina.