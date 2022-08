Písal mi, že je 100 % kanibal a chce ma zjesť: Bývalá partnerka známeho herca sa podelila o desivé tajomstvo

Známy americký herec sa kvôli výpovediam bývalých partneriek dostal do ešte väčšieho centra pozornosti, v akom bol doteraz. Armie Hammer mal ženám písať desivé a zvrátené správy, ktorých súčasťou bolo aj údajné priznanie sa ku kanibalizmu.

Armie Hammer (35) je známy americký herec, ktorého poznáme z filmov Call Me Be Your Name, The Social Network či Hercule Poirot: Smrť na Níle. Okrem toho vyšiel aj trailer k pripravovanému dokumentárnemu seriálu od Discovery+, House of Hammer, ktorý sa ponára do údajnej temnej stránky hollywoodskej hviezdy.

Napísal jej, že je kanibal

O temnej stránke herca sa začalo hovoriť oveľa častejšie aj po tom, čo sa jeho bývalá priateľka, Courtney Vucekovich, v spomínanom traileri rozhovorila o správach, ktoré jej Hammer posielal. Otvorila sa o jeho údajnom zneužívaní a sexuálnych fantáziách.

V upútavke spomína, ako bol Hammer na začiatku zdanlivo dokonalý. Povedala, že herec ju zasypával lichotivými komplimentmi a láskou, no čoskoro sa však veci začali meniť. Vucekovich hovorí, ako dostala od Armieho znepokojujúce textové správy, v ktorých tvrdil, že je na „100 % kanibal“ a chce ju „zjesť“.

Žiadal oddanosť a mal zvrátené chúťky

Ďalšia bývalá priateľka, Julia Morrison, hovorila o textových správach od Armieho, v ktorých sa uvádzalo: „Mám predstavu o tom, že niekto dokáže svoju lásku a oddanosť tak, že partnerov v noci zviaže na verejnom mieste a nechá, nech sa s ich telom voľne narába,“ znie vo výpovedi.

Dokumentárna snímka tiež pojednáva o tom, že herec pochádza z línie temných, zvrátených mužov, ktorí údajne systematicky zneužívali svoju moc a pochovávali tajomstvá.