Pestúnka uškrtila a zabila aj viac ako 400 detí, zarobila 343-tisíc. Sériová vrahyňa “opatrovala” deti pre peniaze

V našej histórii sa objavujú fascinujúce príbehy, ktoré nás dokážu neraz prekvapiť. V tomto prípade ich brutálnou krutosťou. Presuňme sa do Londýna vo viktoriánskom období, kde sa rozmohlo opatrovanie detí za peniaze a pozrime sa na príbeh ženy, ktorej úmysly pôsobili navonok dobre, napokon sa však mala zaslúžiť o smrť viac ako 400 nevinných detí. Vďaka tomu môžeme o nej hovoriť ako o jednej z najplodnejších vrahýň vôbec.

V období pred koncom 19. storočia bola predovšetkým v Británii rozšírená prax s názvom Baby farming – opatrovanie detí na pomoc napríklad ženám, ktoré sa nedokázali postarať o svoje dieťa a otcov ich osud nezaujímal. Tomu dopomohol aj zákon z roku 1834, v ktorom odpadla akákoľvek povinnosť starostlivosti otcov o ich nemanželské deti.

Opatrovanie za peniaze neraz končilo týraním a smrťou detí

Ženy tak na toto zostávali samé a častokrát bolo pre ne nepredstaviteľné vychovať dieťa. Znamenalo by to, že by boli spoločnosťou označené ako nemorálne a odkázané buď na prostitúciu alebo hladovanie.

“Opatrovne detí” fungovali tak, že ste mohli svoj dieťa zveriť do starostlivosti úplne cudzej osoby za pár libier, jednorazový poplatok alebo pravidelné splátky. Tento trend sa v dôsledku situácie v krajine rozšíril, na deti však častokrát čakal nepekný osud. Jednou z takýchto “profesionálnych pestúnok” bola aj žena menom Amelia Dyer.

Bola svedkom maminých záchvatov, ktoré ju poznačili

Celým menom Amelia Elizabeth Dyer, sa narodila v anglickom meste Bristol v roku 1836. Prežila ťažké detstvo, čo sa mohlo značne podpísať na jej psychike a poznačiť ju do budúcna. Jej mama trpela duševnou chorobou a Amelia, ktorá sa o ňu starala, bola častým svedkom jej záchvatov. Neprišla pri dospievaní iba o ňu, ale aj o dvoch súrodencov. So smrťou sa stretávala odmalička.

Za starostlivosť o dieťa chcela 10 libier

Keď mala 25 rokov, odišla od svojich bratov, presťahovala sa a krátko na to vydala za muža menom George Thomas. Už tento vydaj môže pôsobiť dosť kontroverzne, pretože si zobrala takmer 60-ročného muža. Aby nebola ich svadba do očí bijúca, obaja klamali o svojom veku. Amelia sa následne vyučila za zdravotnú sestru a mohlo by sa zdať, že žila úplne normálnym životom v spokojnom manželstve aj so sľubnou pracovnou budúcnosťou.

Keď jej manžel o niekoľko rokov na to zomrel, Amelia s ich novorodeným dieťaťom zostali vo finančnej tiesni. Namiesto kariéry pôrodnej asistentky pritvrdila vo svojom pláne, ktorý jej mal priniesť oveľa viac peňazí. Od kamarátky sa dozvedela o spôsobe, ako si dobre zarobiť. Tým bolo práve opatrovníctvo cudzích detí. Dala si do novín inzerát, uvádzala v ňom, že má pekný vidiecky dom a za 10 libier sa v ňom rada postará o dieťa.

Deti umierali hladom, dávala im sirup z opiátov

Stala sa profesionálnou “pestúnkou” detí. Ich rodičov ubezpečovala, že dieťa, ktoré zveria do jej starostlivosti, bude milovať a zahŕňať láskou. Profesionálnej zdravotnej sestre nemali prečo neveriť.

Amelii však išlo iba o jediné. Chcela čo najrýchlejšie získať peniaze a mať pritom čo najmenej starostí. Keď jej rodičia zaplatili, musela vymyslieť, čo bude robiť s deťmi, ktoré u nej doma pribúdali. Najprv deti umierali v katastrofálnych podmienkach hladom, upokojovala ich opiátmi.

Chcela viac peňazí, deti museli zomierať rýchlejšie

To jej však nestačilo a chcela sa detí zbavovať ešte rýchlejšie. To sa totiž rovnalo väčšiemu zisku a ešte menším nákladom na ich “živenie”. Deti sa u nej dlho nezdržali, začala ich sama škrtiť. Mŕtve detské telíčka často končili hodené Temži.

Prvým momentom, kedy sa mohlo jej zabíjanie nevinných detí ukončiť, bolo podozrenie lekára, ktorý spozoroval, že až priveľa detí prichádza o život v Ameliinej starostlivosti. V roku 1879 ju nahlásil a dostala sa až pred súd.

Trest, ktorý ju nezastavil

Nebola obvinená z vrážd, ktoré už v tomto období mala na svojom konte. Akurát sa hovorilo o zanedbávaní starostlivosti detí a dostala trest polročných ťažkých prác. Keď si ho odpykala, znova pokračovala v tom, čo predtým začala. Tentokrát ešte intenzívnejšie a nehumánnejšie. Úmrtia detí už prestala nahlasovať a rozhodla sa, že sa ich tiel bude zbavovať úplne sama. Mŕtvym deťom v jej starostlivosti sa prestali vydávať úmrtné listy, a tak sa o nich úplne stratil prehľad.

V tejto dobe sa značne zhoršil aj jej psychický stav a dosť času trávila v psychiatrických liečebniach. Keď však bola vonku, naďalej pokračovala v braní si detí do svojej starostlivosti za peniaze a v ich zabíjaní. Aby nebola podozrivou, dokonca si menila meno.

Prezradilo ju rozkladajúce sa detské telo z rieky

30. marca 1896 bolo z Temže vytiahnuté telo dieťaťa – Heleny Fry, v stave rozkladu a zabalené v niekoľkých vrstvách ľanu, papiera a novín. Práve tento objav priviedol detektívov k Amelii Dyer. Na jednom z obalov, v ktorých bolo telíčko zabalené, sa nachádzala adresa domu, kde žila s bývalým manželom. A vyšetrovatelia už mali navyše predtým podozrenie.

Nebola však v tomto období ani zďaleka jedinou, ktorá sa rozhodla týmto krutým spôsobom prísť k peniazom. Podľa známych informácií je však smutnou rekordérkou v detských obetiach, ktoré po sebe zanechala.

Baby farming ako rýchly zisk peňazí a zabíjanie detí

“V tomto období bolo opatrovanie detí pre peniaze veľmi rozšírené. Nespočetné množstvo kojencov a detí v dôsledkoch týchto praktík zomrelo. V mnohých prípadoch “vychovávanie” bolo iba synonymom pre pomalú či rýchlu smrť dieťaťa,” uviedla v rozhovore pre BBC lekárka Charlotte Beyer.

Amelia sa mala dokonca premiestňovať aj do ďalekých britských miest ako napríklad Liverpool, kde rovnako ponúkala svoje služby. Za “starostlivosť” o jedno dieťa si účtovala cenu od 10 do 80 libier, čo by v prepočte dnes znamenalo od tisíc do osemtisíc libier. Keď si to premeníme na eurá, za jedno dieťa Amelia dokázala zarobiť od necelých 1 200 eur až po slušnú čiastku, takmer 10-tisíc eur. Jej finančná motivácia bola obrovská a teraz si predstavme, že skutočne počet jej obetí prekročil 400.

Dôkazy svedčili proti nej

Iba štyri dni po objavení tela v rieke, 3. apríla 1896, bola Amelia zatknutá. Jedným z dôkazov bola aj biela páska, ktorú malo dievčatko oblepenú okolo krku a ktorou bolo uškrtené. Našla sa aj pri ďalších šiestich deťoch vyplavených z rieky a totožná aj v Ameliinom dome.

Ameliin dom páchol po ľudskom mäse

Keď vyšetrovatelia vstúpili do jej domu, zasiahol ich obrovský pach hnijúceho ľudského mäsa. Keď sa Amelia dostala pred súd, snažila sa svoje činy obrátiť na psychické choroby. Nakoniec sa však priznala a bola odsúdená na trest smrti obesením, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 1896. Rôzne zdroje uvádzajú, že napriek tomu, že je jasné, že jej obetí bolo omnoho viac, bola odsúdená iba za spomínanú jednu vraždu. Súd vyniesol svoj rozsudok za rýchlych päť minút.

Najplodnejšia sériová vrahyňa?

Presný počet detí, ktoré pripravila o život, nie je známy. Z odhadov však až mrazí. Počas svojho najaktívnejšieho obdobia malo do jej domu prichádzať denne až šesť detí. Keďže opatrovníctvo detí vykonávala až tridsať rokov, jej obetí môže byť pokojne aj viac ako 400. To ju robí celkovo jednou z najplodnejších sériových vrahýň v histórii.

Rodičia detí navyše netušili, že ich v jej starostlivosti čaká istá smrť. Susedia ju dokonca označovali za váženú ženu a tiež nemali žiadne podozrenia. Príbeh Amelie Dyer pomohol odhaliť, čo sa častokrát za baby farming praxou skutočne odohrávalo a vyniesol na povrch množstvo smutných skutočností.

