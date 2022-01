Perla je prvou profesionálnou morskou pannou na Slovensku: Nohy mám zviazané celé hodiny, zo špinavej vody mávam zápaly

Počuli ste už o takzvanom mermaidingu? Ak nie, Mária alebo Perla Mareena, ktorá je prvou profesionálnou morskou pannou na Slovensku, vám tento extrémny šport priblíži. Je náročnejší, než ste možno predpokladali a skrýva sa za ním veľa práce. U nás sa považuje stále za niečo nové, po svete však získava na svojej popularite. Pre Perlu Mareenu nie je iba hobby alebo prácou, ale predovšetkým životným štýlom.

Ako nám prezradila v rozhovore, ľudia ju obdivujú, pretože začala s niečím neštandardným. Najprv pracovala ako letuška, potom ako sama hovorí, rozhodla sa ostať nohami pevne na zemi a plutvami hlboko pod hladinou a začala sa naplno venovať mermaidingu.

Na svojom Instagrame alebo TikToku ukazuje, čo to vlastne znamená byť profesionálnou morskou pannou, akým aktivitám sa venuje, ako vyzerajú jej predstavenia a zároveň sa snaží šíriť informácie o mermaidingu širokej verejnosti či vyvracať rôzne predsudky.

V rozhovore s Perlou Mareenou sa dozviete: Čo si máme predstaviť pod pojmom mermaiding?

V ktorých krajinách je najviac populárny?

Ako sa z Perly Mareeny stala prvá profesionálna morská panna na Slovensku?

Prečo sa to najprv rozhodla držať v tajnosti?

Čo je pre ňu pri tomto životnom štýle najnáročnejšie?

Aké podvodné triky ovláda?

S akými nepríjemnými následkami sa kvôli plávaniu pod vodou stretáva?

Aké sú reakcie ľudí na Slovensku na mermaiding?

Vedeli by ste nám priblížiť, čo je to mermaiding?

Mermaiding pochádza zo slova mermaid, čo v preklade znamená morská panna. Je to šport, ktorý sa venuje plávaniu vo chvoste morskej panny. Plavci sa pohybujú pomocou takzvaného delfínieho kopu, ktorým si posilňujú jadro tela. Ľahko sa dá tento šport prirovnať ku kombinácii freedivingu a synchronizovaného plávania.

Je v zahraničí populárny? Kde sa mu venujú najviac?

Áno, mermaiding je dnes populárny už po celom svete. Najviac ľudí sa mu ale venuje v Amerike, kde je aj najväčší počet profesionálov. V Európe máme najväčší počet zástupcov v Anglicku.

Vy sa charakterizujete ako prvá profesionálna morská panna na Slovensku. Ako je vnímaný tento šport u nás?

Profesionálne morské panny berú tento šport ako profesiu. Stanú sa morskými pannami, aby plnili sny deťom, ktoré v ne veria, venujú sa ochrane oceánov, vystupujú v akváriách alebo natáčajú podvodné reklamy. U nás na Slovensku je tento šport prispôsobený skôr pre deti. Máme tu veľa mermaiding krúžkov, táborov a aktivít.

Je táto aktivita náročná? Pre koho je určená?

Mermaiding ako šport či hobby je naozaj pre každého, je to skvelá rozcvička, relax a čas príjemne strávený pod vodou.

Profesionálne morské panny to majú ale ťažšie. V hlave mi utkvela veta, ktorú raz povedala jedna moja kolegyňa: „My morské panny sme herci, ktorí stále hrajú, ako sa pod vodou cítia príjemne aj keď je to presne naopak.“ A naozaj, voda je studená, niekedy aj špinavá a musíme mať pod ňou otvorené oči, nohy zviazané na hodiny a zadržiavať dych na dlhý čas. Častokrát mávame zápaly očí, uší. Je to naozaj náročné.

Hneď mi napadol možno predsudok, že sa mu asi venujú čisto dievčatá a ženy. Vyhľadávajú ho aj chlapci a muži? Ako sú označovaní oni?

Chlapci či muži sa tomuto športu venujú oveľa menej. Označujeme ich ako merman – morský muž. U nás v slovenčine na to ale slovo ešte nemáme. Dúfam, že do budúcna sa to zmení. Tento šport je naozaj pre každého bez ohľadu na pohlavie, váhu, farbu pleti.

Ako ste sa ku nemu dostali vy? Koľko sa mu už venujete? Je to pre vás hobby alebo ho vnímate skôr ako prácu

O mermaiding som sa začala zaujímať v 15-tich, keď som zistila, že morské panny naozaj existujú. Hneď som sa chcela jednou stať, vtedy to bol len taký nereálny sen. Roky som túto tému študovala a získavala informácie, trénovala plávanie a snažila som sa čo najviac zdokonaliť.

Celé som to, ale držala v tajnosti, kvôli starému známemu, „čo mi na to povedia ostatní?“ Asi pred dvoma rokmi som si povedala dosť a spravila som ten veľký, častokrát nemožný prvý krok. Dnes som veľmi rada, že som nabrala odvahu. Mermaiding pre mňa nie je len hobby alebo práca, povedala by som, že je to skôr životný štýl.

Vo svojom blogu hovoríte aj o mermaid kurzoch, ktoré ste aj absolvovali. Ako prebiehali a čo ste sa v nich naučili?

Kurzy som si robila v Chorvátsku. Jeden deň v zátoke a druhý na otvorenom mori. Okrem iného som sa naučila bez prístrojový ponor do 5 metrov aj na otvorenej vode, vyrovnávanie tlaku pri ponore, vyťahovanie topiaceho z hĺbky 5 metrov, ale aj presun topiaceho po hladine na breh, a to všetko vo chvoste.

Mám aj kurz, ktorý sa venuje problematike ochrany oceánov a ekológii. Na predstavenia si preto nosím rôzne poklady z mora, o ktorých sa s deťmi rozprávame a učíme sa spolu ako najlepšie pomôcť našej planéte.

Je možné na Slovensku zohnať silikónový chvost a ďalšie pomôcky či rekvizity, ktoré k nemu patria? Ako ste sa ku nim dostali vy?

Na Slovensku (aj v Európe) je takmer nemožné zohnať silikónový chvost. Môj je vyrobený americkou spoločnosťou Mernation presne na moju postavu. Návrh chvosta bol robený mnou, spolu sme ho dostali do finálnej podoby, následne som im poslala formu mojich nôh, na ktorú vyrobili chvost a ten mi poslali. Musela som prejsť náročným colným procesom, aby sa ku mne vôbec dostal.

Niektoré doplnky a topy som si vyrobila sama, iné mám zase dovezené z Anglicka od jednej umelkyne. Mám pár kúskov aj od kamarátky z Česka, ktorá sa venuje vyrábaniu anjelských krídel. Vyrobiť šperky a rekvizity tak, aby vydržali hodiny pod vodou a nezničili sa totiž vôbec nie je ľahké. Veľmi náročné je nájsť aj make up, ktorý vydrží ponor a nie len pár dažďových kvapiek. Keďže neexistuje žiadny zoznam vecí pre morské panny, musím skúšať a testovať.

Pamätáte si na svoje prvé plávanie s chvostom? Aký to bol pocit?

Rozprávkový. Najprv som bola vystrašená z mojej rýchlosti a „úplnej zmeny“ môjho ja, ale po chvíľke som sa už tešila a užívala som si každý moment. Najúžasnejším pocitom ale bolo plávanie s potopenou loďou z druhej svetovej vojny. Pod vodou vyzerala loď naozaj veľkolepo a bolo tam nekonečné množstvo rýb, ktoré sa ku mne občas radi pridali. Niektoré sa mi dokonca podarilo odfotiť.

Aké materiálne zabezpečenie potrebujete ku svojmu predstaveniu? Kde všade je možné mermaiding vykonávať?

Najdôležitejšia je pre mňa voda. Keďže som v nej ako doma a vďaka nej viem vytvoriť naozaj skvelé predstavenie. Viem kopec podvodných trikov, ktoré mi vedia pomôcť, napríklad podvodné pusy do tvaru srdiečka alebo bublinkové kruhy. Najlepšie je pre mňa more, to tu ale nemáme, takže si musím vystačiť s jazerami a bazénmi. Okrem toho mi stačí len miesto, kde sa môžem „premeniť“ a môžem začať šíriť fantáziu. Na súši som, no ako ryba na suchu, keďže neviem chodiť nedokážem vytvárať až tak plnohodnotný program. Našťastie mám bazén, ktorý si môžem so sebou na prestavenia zobrať.

Mermaiding sa môže vykonávať naozaj kdekoľvek, v bazénoch, ale aj v jazerách a mori. Pre deti a začiatočníkov je ale samozrejme najlepšie plávať v bazéne. A pravidlo číslo jedna pri každom podvodnom športe, nikdy neplávajte sami.

Aké reakcie dostávate od ľudí, ktorí práve vďaka vám prídu s týmto športom do kontaktu?

Väčšinou dostávam naozaj krásne reakcie. Veľa ľudí mi ďakuje, že som im zlepšila deň alebo potešila ich dieťa, splnila sen. Iný zase obdivujú moju odvahu začať s niečím neštandardným. Z týchto reakcií sa veľmi teším, lebo ma napĺňajú šťastím a pripomínajú mi prečo som sa na túto cestu dala.

Stretli ste sa aj s nejakou negatívnou reakciou alebo neprijatím?

Áno, občas sa stane, že ľudia nerozumejú, prečo to robím a vznikajú z toho skutočne smiešne reakcie. Veľa ľudí si myslí, že je to detské a zvláštne. Ja si ale myslím, že rozširovať vo svete radosť, plniť sny deťom a mať niečo čo človeka robí šťastným je krásne.

Čo je vaším cieľom v mermaidingu?

Mojim veľkým snom je, vzbudiť v ľuďoch túžbu po mágii, mystérii a neznámom. V dnešnej dobe sa totiž z ľudských duší vytráca. Všetci sme uponáhľaní a máme kopec povinností, až sa zabudneme pozastaviť a tešiť sa z maličkostí. Želám si aby každé srdce veľké, či malé, objavilo v sebe miesto kde nič nie je nemožné. Ale okrem toho je mojím veľkým osobným snom plávať so žralokom veľrybím. Je to moja obľúbená ryba a plávať po jej boku by bola obrovská česť.