Pedofil Jaroslav pustený na amnestie: Zamestnal sa v nemocnici, uniesol a znásilnil 7-mesačné dieťa, trestu smrti ušiel

V histórii Čiech a Slovenska nájdeme množstvo kontroverzných prípadov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach. Ak by sme mali vybrať najbezcitnejší z tých najhorších, vystupoval by v ňom muž menom Jaroslav Oplištil. Nebyť Havlových amnestií, všetko mohlo byť inak. To, čo spáchal Oplištil, sa však za žiadnych okolností nedá pochopiť alebo ospravedlniť. Dokonca on sám žiadal pre seba trest smrti.

Nástup Václava Havla do prezidentskej funkcie sprevádzalo rozhodnutie, ktoré rozdelilo ľudí do dvoch skupín a podobný názor majú mnohí aj dnes. Niektorí privítali amnestie s nadšením, ďalší stáli na opačnom brehu a neporozumeli ich významu, alebo sa obávali následkov.

Z väzenia sa dostal na slobodu vďaka amnestiám

Iba štyri dni po Havlovom zvolení za prezidenta, 1. januára 1990, dostali platnosť dnes dobre známe Havlove amnestie, ktoré dostali z väzníc takmer 80 % odsúdených. To znamenalo, že na slobodu vyšli tisíce ľudí. Amnestie sa však nemali vzťahovať na tých, ktorí skutočne spáchali ťažké zločiny ako napríklad vraždy alebo násilné útoky.

Zamestnal sa v nemocnici, kde nevedeli o jeho pedofilnej minulosti

Netrvalo dlho a začali sa objavovať prvé správy o vzraste kriminality v uliciach na Slovensku aj v Čechách. Prejdime však ku konkrétnemu prípadu, ktorý sa týkal odsúdeného Jaroslava Oplištila. Hneď na začiatku roka 1990 aj on patril medzi šťastlivcov, ktorí sa vďaka amnestiám dostali na slobodu.

Nešlo však o žiadneho neprávom odsúdeného alebo muža, ktorý sa previnil iba drobnými priestupkami. Na svedomí mal niekoľkonásobné zneužívanie maloletých. Po prepustení získal prácu sanitára v detskej nemocnici. Dostal sa sem po tom, ako vrchná sestra usúdila, že tam bude menšou hrozbou, ako na oddelení s dospelými pacientami.

Na detskom oddelení mal byť menšou hrozbou

Oplištil sa, samozrejme, nepriznal so svojimi pedofilnými skutkami. A podľa pravidiel zamestnávateľ nemal preverovať dôvod, kvôli ktorému sa prepustení dostali pôvodne za mreže. Jaroslav namiesto toho spomenul iba lúpeže, ktoré mal tiež na svedomí. A preto mohla byť jeho pracovná pozícia na oddelení s dospelými riskom. Mali totiž pri sebe nepochybne viac peňazí alebo cenností ako malé deti.

Svoju obeť našiel na oddelení s bábätkami

To sa napokon ukázala ako obrovská chyba. Jaroslav totiž svoje pedofilné sklony neprekonal. A nebolo problémom ani to, že sa zdržiaval na oddelení s novorodencami a malými bábätkami. Svoju obeť dokázal nájsť aj tu.

Upozorňujeme, že nasledujúca časť článku nie je vhodná pre slabé povahy. Opisuje totiž Jaroslavove brutálne napadnutie iba sedemmesačného dieťaťa.

Posledný aprílový deň, teda iba štyri mesiace po tom, ako sa Jaroslav dostal na slobodu, spáchal to najhoršie, čo mohol. Podgurážený alkoholom v ten deň vykonával svoju bežnú prácu. V hlave však musel mať šialené myšlienky, keď vkročil do izby, kde plakala Barborka.

7-mesačné dievčatko uniesol a brutálne znásilnil na ubytovni

Možno ho pritiahli dnu práve tieto zvuky a možno mal všetko veľmi dobre premyslené. Ako informuje český Reflex, podľa kriminalistu Miloslava Dočekala si Jaroslav vybral dievčatko preto, že bola podľa neho na oddelení najstaršou. Ešte smutnejšie je to, že napriek tomu mala iba niekoľko mesiacov. S jej malým telíčkom sa rozhodol vykonať nepredstaviteľné zvrátenosti. Uvádza sa však aj tvrdenie, že v podstate ani nevedel, či je bábätko dievča alebo chlapec, takže mu na tom vôbec nezáležalo.

Neskôr povedal, že netušil, čo v tom momente, keď bábätko vzal do rúk a zobral ho ku sebe na ubytovňu, do neho vošlo. Tam ju znásilnil priam neľudským spôsobom. Malé telíčko pri sexuálnom akte doslova roztrhal na kusy. Podľa informácií portálu Náš región túto informáciu povedal jeden z vyšetrovateľov, ktorí videli miesto činu pre denník Aha!. Dodal, že ešte nikdy v živote nič také strašné nevidel.

Dieťa útok neprežilo, Jaroslav si to ani nevšimol

Pri akte plačúcemu dievčatku zakryl ústa, pretože sa bál, že môže prebudiť jeho susedov na ubytovni. Keďže tam bolo prepašované nelegálne a navyše ju niekoľko minút predtým uniesol, mohol by mať z toho veľké problémy. Okrem toho ju priľahol. Napokon bol tento útok pre bábätko smrteľný, aj keď si to Jaroslav v danom momente neuvedomoval.

Netrvalo však dlho, kým si v nemocnici všimli, že Barborka je preč a na Jaroslavove dvere zaklopala polícia. Nezostávalo mu nič iné, ako sa priznať. Ešte predtým však v zhone hodil dieťa pod posteľ.

Polícii dokonca opísal aj hrozivé detaily o celom čine, ktorý spáchal. Uviedol, že keď skončil, okamžite zaspal a dokonca nedosiahol ani vyvrcholenie. “Keď som opitý, mám slabosť na nežnosť. Priťahujú ma deti. Detské telo je také čisté. Zoberte si ženu, aké je to chlpaté a smradľavé,” portál Extra citoval Oplištilovu výpoveď, ktorú uviedol podľa magazínu Téma kriminalistom.

Chcel trest smrti, deň po čine bol zrušený

Jaroslav si sám uvedomoval, že spáchal niečo hrozné a sám pre seba požadoval trest smrti. Takéto uvedomenie sa nie je pre páchateľov, akým je on vôbec samozrejmosťou. Množstvo z nich je aj po rokoch vo väzení stále presvedčených, že nič zlé nespáchali alebo dokážu svoje úmysly neustále ospravedlňovať. To však nemení nič na tom, že vykonal priam neodpustiteľný zločin.

Trest smrti napokon nedostal, pretože bol iba deň po spáchaní tohto zverstva na našom území nadobro zrušený. Bol odsúdený na 25 rokov za mrežami. Vzhľadom na rozsah jeho činu je diskutabilné, či je dostatočný. Podľa toho sa mal dostať na slobodu už v roku 2015, nestalo však tak a trest mu bol predĺžený o ústavnú liečbu v psychiatrickej liečebni.

V súčasnosti sa chce dostať na slobodu

Od roku 2017 sa pokúša dostať na slobodu. Zatiaľ naposledy o tom české médiá informovali v máji minulého roka. 65-ročný Jaroslav sa chcel dostať von s podmienkou, že sa bude liečiť ambulantne. Začal používal priezvisko Nývlt. Súd však znova jeho prepustenie zamietol.

“Z medicínskeho hľadiska bol naplnený účel ústavnej liečby, ale z hľadiska ďalšieho ochranného liečenia, ktorým je ochrana spoločnosti pred jednaním odsúdeného, tá podmienka splnená nebola,” citoval slová sudkyne Petry Končí český iDNES.

Dodala, že sa stále nepodarilo lekárom ani znalcom jednoznačne vylúčiť riziko možného zopakovania zločinu, ktorý spáchal. Ak by bol prepustený v takomto prípade, mohol by predstavovať nebezpečenstvo pre svoje okolie. Preto je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa predišlo možnému zopakovaniu podobného tragického scenára.