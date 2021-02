Pandemická komisia navrhla sprísniť COVID automat. Deti by sa mohli vrátiť do škôl už v pondelok

Počas dnešného dňa zasadala Pandemická komisia, ktorá rozhodovala o ďalších nariadeniach v boji proti ochoreniu COVID-19.

Už pred jej zasadnutím sa však hlavný hygienik SR Ján Mikas vyjadril, že súčasné protipandemické opatrenia sú dostatočne striktné. “Rozumiem tomu, že ľudia sú už unavení a frustrovaní, aj tie očakávania smerom k uvoľňovaniu opatrení boli v súvislosti s testovaním väčšie, situácia je však naďalej vážna,” upozornil Mikas, poukazujúc najmä na neklesajúci počet hospitalizovaných v nemocniciach a tých, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Komisia navrhuje sprísnenie COVID automatu a návrat detí do škôl

Od pondelka 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísni COVID automat. V utorok po zasadnutí pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že odporúčanie predloží vláde SR.

Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšuje. Pandemická komisia sprísnila na základe návrhu konzília odborníkov prísnejší COVID automat. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej – bordovej fázy – v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. “Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent,” informoval.