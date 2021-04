Pandemická komisia nakoniec odporúča predĺžiť núdzový stav. Ukončiť sa má však testovanie v školách

Dnes zasadala Pandemická komisia. Odborníci sa mali rozprávať o zmenách v COVID automate ale aj testovaní či núdzovom stave.

Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

“V školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch podľa platného COVID automatu, zostáva v prípade detí na prezenčnej výučbe pravidelné testovanie v doterajšom nastavení,” povedala. Členovia komisie sa v pondelok oboznámili s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ako aj s možnosťou lokalizácie nového koronavírusu prostredníctvom spodných vôd. To je podľa hovorkyne MZ SR aktuálne predmetom diskusie v rámci testovacej stratégie.

O núdzovom stave budú rokovať

Členky vlády za stranu Za ľudí sa pri hlasovaní o predĺžení núdzového stavu rozhodnú na základe názoru odborníkov v pandemickej komisii a názoru ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová s tým, že očakáva predloženie pandemického zákona, ktorý má nahradiť núdzový stav. Remišová tiež navrhuje, aby zákaz vychádzania platil od 22.00 h.

Minister zdravotníctva musí podľa Remišovej odôvodniť, prečo je núdzový stav nevyhnutný. Prehodnotiť by sa mali aj ďalšie opatrenia. “Zároveň si však myslíme, že by sa mal v krátkom čase prehodnotiť COVID automat a pravidelné testovanie, ktoré by malo byť povinné len v lokalitách zvýšeného výskytu koronavírusu a rovnako budeme žiadať upraviť zákaz vychádzania, ktorý by sa mal posunúť na neskoršiu hodinu, napríklad by mohol platiť od 22.00 h,” skonštatovala šéfka Za ľudí.

Neefektívne testovanie a zákaz vychádzania

Koaličná SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzový stav. Za neefektívne považuje strana plošné testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h.

“Namiesto predĺženia núdzového stavu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h, sme premiérovi Eduardovi Hegerovi navrhli novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Tá by umožňovala ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzový stav a v súlade s Ústavou SR. Nevidíme žiaden dôvod pokračovať v neefektívnom testovaní a zakazovaní chodiť ľuďom napríklad behať po ôsmej večer, keď je ešte svetlo,” skonštatoval predseda SaS Richard Sulík.