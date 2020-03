Pandémia zneistila ľudí: Do ktorej zbernej nádoby treba vyhodiť použité rúška?

Slovensko aktuálne zažíva jedno z najťažších období svojej samostatnej histórie. Panédmia nebezpečného koronavírusu donútila nejedného z nás kompletne zmeniť životné priority a jednou z nich je aktuálne aj ochrana vlastného zdravia. K tomu mnohí pristupujú zodpovedne – zdržujú sa v domácich karanténach, minimalizujú socializáciu s ostatnými, pomáhajú druhým, pokiaľ pomôcť vedia a, samozrejme, nechýbajú ani rúška.

Rúška sú potrebné, no vieme, ako ich likvidovať?

Najmä spomínané ochranné rúška na tvár sú aktuálne nedostatkovým tovarom. Zásoby v lekárňach či ďalších špecializovaných obchodoch sa minuli ešte pred samotným vypuknutím epidémie na Slovensku. Mnohí sa preto podujali na vlastnoručnú výrobu rúšok, ktoré môžu použiť aj viackrát. Samozrejme, postupne sa do distribúcie a obehu dostávajú aj jednorazové rúška, ktoré ale svoju ochrannú funkciu spĺňajú len niekoľko hodín a nemožno ich použiť viackrát. Čo s takýmito rúškami treba spraviť?

Použité jednorazové rúško alebo ktorékoľvek iné, ktoré už svoj účel splnilo a nemôže ho plniť aj naďalej, treba dôkladne zlikvidovať. A práve pri likvidácii rúška mnohí obyvatelia (nielen) Slovenska zabúdajú na ekologický rozmer. Nech je totiž rúško z akéhokoľvek materiálu, patrí len do jednej zbernej odpadovej nádoby.

Aj tu platia určité zásady

Aj v prípade recyklácie (pre niekoho) obyčajného rúška platia zásady a usmernenia, ktoré stanovil hlavný hygienik a informuje o nich na svojom webe aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Ako sa na webe uvádza a čo možno mnohí nevedeli, tak použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Nech sú vyrobené z akéhokoľvek materiálu, vyhadzujú sa do nevytriedeného komunálneho odpadu. Nezáleží pri tom na tom, či obsahujú alebo neobsahujú súčiastky aj z iných materiálov.

Dôležité tiež je, že všetky použité rúška alebo respirátory sa pred samotným vyhodením do čierneho kontajneru musia zabaliť do plastovej tašky, vreca alebo čohokoľvek, čo zabráni ich prípadnému vypadnutiu zo zbernej nádoby. Vrecko, do ktorého použité rúško budete dávať, treba zároveň aj pevne uzavrieť.

MINZP SR zároveň pripomína aj nutnosť dôkladne si po likvidácii použitého rúška umyť ruky a postupovať podľa všetkých platných hygienických pravidiel, aby nedošlo k prípadnému rozšíreniu nákazy.

Ani použité vreckovky

Nejde však len o spomínané rúška či respirátory. Odpadom, ktorý taktiež nepatrí medzi triedený, sú napríklad aj použité papierové vreckovky či servítky. Toto všetko, aj keď je zo špecifického materiálu, ktorý možno v niektorých šepciálnych prípadoch recyklovať, treba hádzať do nádob s komunálnym odpadom. Napokon, použité papierové vreckovky do nádob s papierovým odpadom nepatria ani za normálnych okolností.