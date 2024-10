Pána, ktorý prišiel o nohu, vyhodili zdravotníci na ulicu: Jeho invalidný vozík zabudli, k pomoci sa musel doplaziť

Pána Romana po vyšetrení sanitka odmietla odviezť na miesto, ktoré má v dokladoch zapísané ako trvalé bydlisko. Muža, ktorý v minulosti prišiel o pravú nohu a navyše stratil svoj domov, rýchla zdravotná pomoc vyhodila na ulicu. Bez jeho invalidného vozíka či barly. Pán Roman sa nakoniec musel plaziť.

Vozík zabudli na letisku

O prípade informovala STVR s odvolaním sa na svedectvo sociálnej pracovníčky neziskovej organizácie Depaul Slovensko Márie Tóthovej. „Pána som našla ležať na ceste v zúfalstve, že nemá svoj invalidný vozík, ktorým by sa dokázal premiestniť. Apeloval na nás, aby sme s tým niečo robili,“ uviedla.

Ešte predtým bol však pán Roman prevezený rýchlou záchrannou službou z letiska v Bratislave, kde odpadol, do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Záchranári však jeho vozík zabudli na letisku.

Podľa slov hovorkyne UNB Evy Kliskej bol pacient privezený bez invalidného vozíka. Nemocnica mu preto poskytla aspoň barlu. „Nie je štandard, že by bol k nám pacient prevezený bez vozíka, ak používa vozík,“ hovorí.

Riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Slavomír Gruška, však tvrdí, že v sanitke nie je možné previezť nič, čo záchranári nevedia bezpečne ukotviť. „Čokoľvek, čo je nadrozmerné alebo nespĺňa požiadavky bezpečného upevnenia, my do ambulancie neberieme.“

„Keď vidím človeka, ktorý je nejakým spôsobom hendikepovaný, je to jeho najdôležitejší nástroj. Čiže mi príde logické ten vozík vziať, lebo je to súčasť toho človeka, sú to jeho nohy,“ reagovala Tóthová.

Odmietli ho zaviezť

Pán Roman po vyšetreniach uviedol, že by chcel byť sanitkou prevezený do Záhorskej Bystrice, kde má aj trvalé bydlisko. Pre STVR to potvrdila aj Kliská.

Podľa dopravnej zdravotnej služby Merea Agel však nemocnica vydala iné pokyny. Z nemocnice ho mali údajne previezť späť na letisko. Túto verziu potvrdila aj žiadanka vypísaná ošetrujúcou lekárkou.

Pacienta napokon previezli na úplne iné miesto. Vodiči dopravnej zdravotnej služby pána Romana z centrálneho príjmu v Nemocnici Ružinov previezli do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

Práve tam ho bez invalidného vozíka našla pracovníčka Depaul Slovakia Mária Tóthová.