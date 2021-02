Pamätá si len, ako stojí v pyžame na schodoch. Scott Falater v spánku zavraždil svoju manželku

Pamätá si len, ako stojí v pyžame na schodoch. Scott Falater v spánku zavraždil svoju manželkuZvyčajne človek niečo zamrmle zo sna, možno sa posadí na posteli, alebo sa prejde po izbe. V extrémnych prípadoch však človek môže vykonať v spánku veci, o akých sa vám ani nesnívalo. Niektorí dokážu v spánku spáchať aj zločin.

Námesačnosti sa odborne hovorí somnambulizmus a ide o jav, kedy človek počas spánku vykonáva väčšinou jednoduché úkony, niekedy však aj komplexné činnosti, píše portál Sleep Foundation. K námesačnosti dochádza vo fáze hlbokého spánku a častejšie ju badať u detí ako u dospelých ľudí. Námesačnosť sa vyskytuje zvyčajne u ľudí, ktorí trpia nedostatkom spánku alebo trpia nočnými morami. Spúšťačom však môže byť aj stres či dokonca konzumácia niektorých potravín.

Somnambulizmus môže zahŕňať pestrú škálu činností, od obliekania sa v spánku až po sexuálnu aktivitu, tzv. sexsomniu. Niektorí ľudia sa dokonca môžu v spánku pokúsiť šoférovať auto. Námesačná epizóda zvyčajne trvá len niekoľko minút, môže však trvať aj celé hodiny. Osoba sa buď sama vráti späť do postele a z epizódy si nebude nič pamätať, alebo sa zobudí náhle uprostred epizódy. Iste si viete predstaviť, aké to musí byť prekvapenie, keď sa človek zrazu zobudí v aute za volantom.

Ako sme spomínali, námesačný človek môže v extrémnom prípade spáchať aj zločin. Medzi tie najznámejšie patrí prípad Scotta Falatera z Arizony. Scott spokojne nažíval s manželkou Yarmilou, ktorá vypomáhala v škole, no bola ženou v domácnosti. Mali dve deti, syna a dcéru. Boli veriaci a miestna komunita ich mala rada. Ich priatelia ich vnímali ako dokonalý manželský pár. Dokonca aj ich syn, Michael sa v rozhovore pre 20/20 vyjadril, že mal skvelé detstvo a milujúcich rodičov, ktorí sa nikdy nehádali.

Všetko sa zmenilo jedného dňa v januári v roku 1997. Scott a Yarmila sa údajne zobudili o 3 v noci po tom, čo počuli podozrivé zvuky prichádzajúce z dvora. Scott sa tam teda šiel pozrieť. Nevidel nič nezvyčajné, vrátil sa teda späť do postele, po zvyšok noci však nevedel zaspať. Ďalší deň sa pobral do práce, po nej si urobil prípravu na ďalší deň a navečeral sa so svojou rodinou. Okolo pol 10 si ľahol do postele.

Ďalej si už údajne pamätá len to, ako stojí v pyžame na schodisku a policajti na neho kričia, aby ukázal ruky a ľahol si na podlahu. Časť jeho vyčíňania na vlastné oči videl aj sused Greg Koons. Na dvore najprv videl len ležiacu postavu a myslel si, že tam je niekto opitý. Potom však videl, ako Scott ťahá ženu ku bazénu a drží jej hlavu pod vodou. Koons okamžite zavolal políciu. Falater však tvrdí, že si nič z toho nepamätá. To, že zavraždil svoju ženu, mu musela oznámiť polícia po príchode na miesto, píše portál ABCNews.

V roku 2000 bol Falater obvinený z vraždy prvého stupňa a odsúdený na doživotie. Svoju manželku bodol až 44-krát, píše DSC. Až do dnešného dňa muž tvrdí, že bol námesačný a Yarmilu v žiadnom prípade nikdy zabiť nechcel. Práve vďaka tomuto tvrdeniu jeho príbeh okamžite zaplavil médiá a zaujal ľudí po celom svete. Falater tvrdí, že z vraždy by nemal žiaden úžitok, nemal žiaden dôvod a motív plánovať ju. Napriek tomu si však uvedomuje, že zločin vykonal, aj keď nie vedome.

Falaterova matka a sestra potvrdili, že Scott býval námesačný už od detstva. Najmä v časoch, keď bol v strese, sa v spánku neraz obliekol alebo hoci aj nahý vyšiel z izby a chcel o polnoci odísť do školy. Falatera vyšetrili dokonca aj dvaja odborníci na spánok, Roger Broughton a Rosalind Cartwrightová, ktorí potvrdili, že Scott naozaj mohol konať v spánku. Podľa nich si nemusel uvedomovať, že ubližuje svojej manželke. Je pravdepodobné, že ho manželka našla námesačného na dvore a keď sa ho pokúsila zobudiť, Scott reagoval na to, čo sa v jeho mysli odohrávalo počas spánku, nie na realitu.

Scott Falater’s son visits him in prison, nearly 24 years after he killed his mother: “He’s still my dad and I hope to always have that relationship with him, whether he’s in prison or he’s out.” Watch @ARobach‘s new #ABC2020 – tonight at 9/8c on ABC. https://t.co/O6hJliPtcv pic.twitter.com/qjM21tzmlE

— 20/20 (@ABC2020) January 29, 2021