Pálenie cigariet o intímne partie aj stiahnutie z kože: 10 filmov ukazujúcich najbrutálnejšie mučiace praktiky

Niektoré filmy si na scénach zobrazujúcich mučenie skutočne dávajú záležať. V niektorých prípadoch ide iba o motív, ktorá má divákov šokovať, ďalšie chcú touto brutalitou na niečo poukázať. Spája ich to, že pre divákov môžu byť ťažko stráviteľné a vidieť ich bez toho, aby sme pred obrazovkami zatvárali oči, dá zabrať.

Vybrali sme 10 filmov, ktoré ukazujú týranie ľudí tým najbeštiálnejším spôsobom. V niektorých prípadoch ide o známe kontroverzné snímky, od ktorých sa to dá čakať, horory, zaoberajúce sa témou pomsty alebo dokonca vychádzajúce zo skutočných udalostí.

Misery nechce zomrieť/Misery (1990)

Rebríček otvárame adaptáciou knižnej predlohy Stephena Kinga. V hlavnej úlohe vidíme postavu spisovateľa Paula, ktorý má to “šťastie” a pri autonehode natrafí na svoju vernú obdivovateľku Annie. Rýchlo však zisťujeme, že nemá veľmi byť za čo byť vďačný, pretože sa dostáva do väzenia šialenej fanúšičky uprostred zimných hôr, odkiaľ zdanlivo niet cesty preč.

Keď sa Paul snaží z tohto pekla predsa len utiecť, Annie mu to prekazí a poistí sa tým že mu pomocou dreveného bloku poláme členky, bolestivo ho pripúta k posteli a znova zostáva odkázaný iba na jej starostlivosť. Práve tento moment patrí v celom jeho mučení medzi najvyhrotenejšie, pretože spôsob, akým k tejto zlomenine dôjde, je skutočne krutý.

Hostel (2005)

Horor režiséra Eliho Rotha s názvom Hostel začína roadtripom dvoch amerických priateľov, ktorí cestujú po Európe. Ústredný dej filmu sa má odohrávať práve v slovenských reáliách. Naša krajina je tu vykreslená v negatívnom svetle, aj keď sa film vlastne nakrúcal v Prahe. To vyvolalo okolo snímky rozruch.

Chlapci sa ubytujú na desivom mieste, kde sa dostávajú do zajatia. Jednému z nich sa podarí utiecť, v tom však začuje krik dievčaťa, ktoré je dnu stále mučené. Rozhodne sa ísť späť a zachrániť ju. Keď vtrhne do mučiarne, vyruší muža, ktorý práve dievčaťu vytrháva oko z jamky. Podarí sa mu tyrana síce zastreliť, ale zostáva stáť pred nepríjemnou situáciou. Dievčaťu síce zachránil život, ale to stále zúfalo kričí, pretože očnú buľvu tyran stihol oddeliť “iba” do polovice.

Verejný dom hrôzy/The Seasoning House (2012)

Brutalita tejto snímky spočíva aj v tom, že nejde o vymyslené hororové scény, ale téma zneužívania žien je realistická a krutá sama o sebe. Odohráva sa v nevestinci počas občianskej vojny na Balkáne a sleduje dievča menom Angel. Nie je predávanou na sex, ale jej úlohou je starať sa o tieto dievčatá, ktoré každú noc pravidelne zažívajú peklo.

Film si nedáva servítku pred ukázaním najväčších zverstiev páchaných na ženách. Angel sa spriatelí s jednou z nich, dievča však prichádza o život priamo pred jej očami. Rozhodne sa preto mužovi, ktorý je za to zodpovedný, pomstiť.

Saló alebo 120 dní Sodomy/Saló, Or The 120 Days Of Sodom (1975)

Medzi najkontroverznejšie filmy, aké kedy vznikli, patrí nepochybne tento počin, ktorý aj po desiatkach rokov dokáže svojich divákov poriadne znechutiť. Teda tých, ktorí nájdu odvahu si ho pozrieť. Je opradený toľkými poverami, až mnohí túto možnosť automaticky vylúčia a vidieť ho radšej nechcú. Tomu úplne rozumieme.

Je zasadený do prostredia fašistického Talianska v období druhej svetovej vojny, kde sa vojvoda, sudca, biskup a prezident rozhodnú usporiadať v paláci zvláštny “večierok”. Svoje nechutné predstavy si uspokojujú na mučiacich ľuďoch a sexuálne chúťky na prostitútkach. Medzi brutálnymi spôsobmi týrania nechýba pálenie bradavky, oskalpovanie alebo neľudské násilie páchané na ženách, či už sexuálne alebo fyzické.

Mučedníci/Martyrs (2008)

Ďalším z filmov, ktorého hlavnou témou je pomsta, sú Mučedníci. Hlavná hrdinka Lucie sa rozhodne popraviť rodinu, ktorá ju v detstve týrala. Z tohto obdobia zostala traumatizovaná a poznačená. Na pomoc si zavolá priateľku Annu, ktorá sa však stane obeťou únosu kultu. A tam začína brutálne mučenie, ktoré skutočne nie je vhodné pre citlivé povahy. Anna je počas neho stiahnutá kože, čo následne vidíme v plnej kráse.

Saw: Hra o prežitie/Saw (2004)

V rebríčku najbrutálnejšieho mučenia vo filme nesmie chýbať zmienka o niektorých scénach zo série filmov Saw. Medzi najznámejšie, o ktorých sa hovorí aj medzi ľuďmi, ktorí filmy tejto série nevideli, určite patrí rezanie si vlastnej končatiny alebo mučiace prístroje najrôznejších druhov, ktoré spôsobujú trápenie a brutálnu smrť, ako napríklad kovová maska zvierajúca tvár týranej ženy, ktorá ak nesplní včas svoju úlohu, skončí s roztrhanou čeľusťou.

Pľujem na tvoj hrob/I Spit on Your Grave (1978)

Režisér Meir Zarchi nakrútil film s názvom I Spit on Your Grave, ktorý bol inšpirovaný krutým činom znásilnenia, ktorého sám bol svedkom. Pôvodne chcel vytvoriť snímku, ktorá bude poukazovať na problematiku týrania žien. S tým by však nesúhlasilo množstvo divákov, ktorý ju videli a zostali šokovaní.

Hlavnou hrdinkou je newyorská spisovateľka, ktorá sa kvôli písaniu rozhodne na nejakú dobu usadiť v chate na opustenom vidieku. Cestou ale zastavuje na benzínovej pumpe a stretáva skupinku štyroch mladíkov, ktorí jej venujú niekoľko sexuálnych narážok. Muži si ju zoberú na mušku a počas jednej noci sa vyberú priamo k nej na chatu, kde ju obkľúčia a nútia robiť rôzne nechutné veci, napokon je viacnásobne znásilňovaná.

Traumatizovaná tým, čo zažila sa mu rozhodne pomstiť mučením a vrátiť im všetku hrôzu, ktorú zažila. Napríklad jednému z nich pri kúpeli vo vani nožom odreže penis, ďalšieho zas obesí.

Americký zločin/An American Crime (2007)

Mučenie, ktoré šokovalo nie iba na plátnach, ale aj v skutočnom svete. Tak sa dá charakterizovať Americký zločin, ktorý vychádza z reálneho prípadu umučenia Sylvie Likensovej. Tá sa dostala spoločne s mladšou sestrou do opatery rodiny žijúcej v ich susedstve, kým ich rodičia museli odcestovať kvôli práci. Gertrude Banizewski bola mamou, ktorá vychovávala svojich sedem detí, a preto si mysleli, že sa nemusia ničoho obávať. Viac sa však ani nemohli mýliť.

Začalo to obyčajnou fackou, keď sa však psychický stav Gertrude zhoršoval, násilie sa stupňovalo. Najprv sa mučenie Sylvie zo strán detí prejavovalo iba ohováraním, napríklad tvrdením, že Sylvia spí s mužmi za peniaze. Sylvia sa rozhodla proti tomuto brániť a to sa jej ešte viac vypomstilo.

K mučeniu sa pridal aj priateľ jednej z Gertrudiných dcér a postupne aj ďalšie deti zo susedstva. Stala sa atrakciou a doslova ľudskou bábikou k zneužívaniu. Zašlo to až tak ďaleko, že si Sylvia musela pred publikom strkať do vagíny plechovky z Coca-Coly. Zničiť toto mladé a krásne dievča podľa všetkého robilo rodine Banizewských radosť. Pálili cigarety o jej intímne partie, a keď sa jej zdravotný stav zhoršil, pripútali ju v pivnici.

Konkurz na smrť/Ôdishon (1999)

Mimoriadne znepokojivý film je založený na príbehu ovdovelého muža, ktorý zostane na výchovu svojho syna sám. Keď však vyrastie, otec začína premýšľať nad tým, že je čas nájsť si druhú manželku. Namiesto zoznamky alebo bežného zoznámenia sa niekde vonku, zvolí vytvoriť konkurz. Pomáha mu v tom kamarát, ktorý má skúsenosti s filmom a pod zámienkou konkurzu na nakrúcanie filmu chce nájsť svoju ďalšiu lásku.

Nápad na tému snímky je nepochybne atraktívny, treba však dodať, že ide o kontroverzný film, pri ktorom sa môžu dvíhať žalúdky aj skutočne silným povahám. Spomedzi dievčat si náš hrdina vyberie tajomnú Asami, ktorá však ukrýva obrovské tajomstvo. Prvý šok na neho čaká vo chvíli, kedy u svojej nápadníčky nájde muža s odrezanými chodidlami a bez prstov. Pochopí, že toto dievča nie je také milé, ako vyzeralo, ale ukrýva sa v nej brutálna tyranka, ktorá mužov mučí tými najhrôzostrašnejšími spôsobmi. Okrem odrezaných končatín sa nevyhla ani vyrezaniu jazyka, ostrým ihliciam v očiach alebo kŕmeniu svojich obetí mliekom z misky pre zvieratá.

Zvrátený/Irréversible (2002)

Mučenie môže mať rôzne podoby. V prípade filmu Zvrátený ich vidíme hneď niekoľko, zameriame sa však na 9-minútovú scénu z úvodu, ktorá je nakrútená na jeden záber a aj vďaka tomu z nej naskakujú zimomriavky. Hlavná hrdinka Alex (Monica Bellucci) je znásilnená a zbitá v podchode cudzím mužom. Práve tento incident sledujeme do posledného detailu a vidíme jej utrpenie.

Alexin manžel a priateľ sa páchateľovi potom rozhodnú pomstiť a potrestať ho. Scéna znásilnenia je čisto improvizovaná. Dvojica Bellucci a Jo Prestia pri nej dostala od režiséra iba jedinú podmienku, ktorou bolo, že jej minutáž nemá prekročiť 20 minút. Natáčala sa dlhé dve noci a celkovo si ju herci zopakovali až šesťkrát. V konečnom výsledku toto mučenie pôsobí veľmi traumatizujúco.