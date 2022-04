Otec vojaka z krížnika Moskva posiela ruskej armáde silný odkaz: Prečo dôstojníci žijú a môj syn nie?

Otec jedného z vojakov z povolania, ktorý sa nachádzal na krížniku Moskva, zverejnil na sociálnej sieti utrápený, no ostrý odkaz ruskej armáde. Pýta sa, prečo dôstojníci z bojovej lode žijú, no jeho syn nie.

Na príspevok upozornil Christo Grozev z projektu Belingcat, uvádza portál CNN Prima NEWS. Otec sa čuduje, prečo je jeho syn na zozname nezvestných, a teda nie sú o ňom žiadne dostupné informácie.

Chlapi, to je nezvestný na šírom mori?

„Môjho syna Jegora povolali 2. júla 2021 do vojenskej služby. Bol pridelený do Sevastopoľa a po kurze nastúpil ako lodný kuchár zásobovacej služby na vlajkovú loď Čiernomorskej flotily, raketový krížnik Moskva,“ napísal na sociálnu sieť Dmitrij Škrebec, uvádza ukrajinská Pravda.

Ruské ministerstvo 14. apríla pripustilo, že na Moskve v dôsledku požiaru došlo k výbuchu a že posádka bola evakuovaná.

„Je to klamstvo. Do očí bijúce a cynická lož. Môj syn nie je medzi mŕtvymi ani ranenými. Je na zozname nezvestných. Chlapi, to je akože nezvestný na šírom mori?“ rozčuľoval sa otec, pričom jeho syn sa vzhľadom na pozíciu nemal zapájať do bojových akcií.

„Bastardi nesmú tragédiu ututlať“

Ukrajinci uviedli, že krížnik zasiahli dvomi strelami Neptun, loď išla ku dnu a posádka sa zrejme utopila. Zahynúť malo podľa Novaja Gazeta Europe 40 ruských vojakov a desiatky mali byť zranených.

Otec žiadal veliteľov krížnika, aby mu upresnili údaje o incidente, no tí s ním prestali komunikovať. „Spýtal som sa ich priamo, prečo dôstojníci žijú a môj syn, vojak z povolania, nie,“ povedal.

Cez sociálne siete teraz žiada, aby jeho správu šírili rodičia, ktorým život ich detí nie je ľahostajný. „Bastardi nesmú túto strašnú tragédiu ututlať,“ uviedol. Tiež dodal, že človek, ktorému zahynul syn takýmto hrozným spôsobom, sa už ničoho nebojí.