Otec Meghan Markle sa zúfalo túži stretnúť s kráľom Karolom. Má na to dobrý dôvod, toto ich spája

Otec vojvodkyne zo Sussexu by sa rád stretol s kráľom Karolom, keďže verí, že sa majú o čom rozprávať.

Thomas Markle starší sa so svojou dcérou Meghan Markle nerozprával už šesť rokov. Teraz sa obrátil na kráľa Karola, ktorý je podľa neho „na rovnakej lodi“. Spor medzi otcom a dcérou navyše znamená, že sa Thomas nestretol ani so svojimi dvoma vnúčatami – princom Archiem a princeznou Lilibet. Verí, že kráľ Karol by sa mohol s jeho situáciou stotožniť. Informuje o tom portál Mirror.

Túži vidieť vnúčatá

Meghan a Harry sa odcudzili obom stranám rodina a Thomas teraz priznal, že by sa rád stretol s kráľom, keďže sú podľa neho obaja „na jednej lodi“. Vyjadril tiež „hlbokú empatiu“, ktorú cíti k panovníkovi. „Veľmi rád by som sa s ním porozprával, pretože som si istý, že má rovnako veľa nezodpovedaných otázok ako ja. Ani jeden z nás si nezaslúži zaobchádzanie, aké sa nám dostalo,“ povedal otec vojvodkyne v novom rozhovore.

V rozhovore pre Daily Mail Thomas dodal: „Mám toľko otázok, ktoré by som chcel Meghan a Harrymu položiť. Hlavná z nich je, prečo sa tak zle správali nielen ku mne, ale aj ku kráľovskej rodine a kráľovi.“

Thomas tiež prosil Meghan, aby ukončila ich spor pred jeho 80. narodeninami, ktoré oslávi budúci mesiac. Ak sa mu to nepodarí, povedal, že by chcel mať aspoň fotografiu svojich vnúčat. Dodal: „Majú dvoch starých otcov, ktorí ich chcú vidieť, pričom jeden z nich je anglický kráľ. Nikdy som si vo svojich 80 rokoch nemyslel, že budem na jednej lodi s kráľom.“

Kráľ Karol sa so svojím vnukom princom Archiem stretol pri niekoľkých príležitostiach, s vnučkou, princeznou Lilibet, sa však stretol len raz. Lilibet sa narodila v Amerike po tom, ako Meghan a Harry opustili kráľovskú rodinu.

Meghan sa svojmu otcovi v priebehu rokov odcudzila, naposledy spolu hovorili, keď ležal na nemocničnom lôžku pred jej svadbou. Dvojica sa prestala rozprávať po tom, ako Thomasa prichytili pri inscenovaní paparazzi fotografií pred svadbou Meghan a Harryho v roku 2018.