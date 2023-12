Oslava v Poprade sa zmenila na horor: Pri brutálnej bitke útočníci bodli do brucha ochrankára, napadli aj kapelu

Chvíle rodinnej pohody sa v Poprade po brutálnej bitke zmenili na horor. Ako informuje portál noviny.sk, incident odštartovali dvaja švagrovia, následne sa do neho zapojili aj ďalší ľudia vrátane hudobníkov.

Majiteľka sály je nešťastná

Pre noviny.sk udalosť opísala aj prítomná majiteľka sály, ktorá v súčasnosti po brutálnej bitke iba počíta škody. Podľa jej slov ju objednávateľka oslavy žiadala, aby policajtov nevolala. Chceli si to vyriešiť sami. Avšak, napadli fyzicky muzikantov a začali im ničiť aj nástroje. Zavolala som SBS,“ povedala majiteľka. Privolaní ochrankári mali za úlohu udržať v bezpečí predovšetkým hudobníkov.

Incident však nabral krvavé rozmery a jeden z útočníkov ochrankára bodol. „Jeden z útočníkov na mužovi kľačal a udieral ho. Druhý ho kopal do celého tela a tretí, najmladší z nich, vzal nôž a bodol muža do brucha,“ informovala Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ Prešov. Pri konflikte po sebe údajne skupinky hádzali všetko, čo im prišlo do cesty. Vystrašená majiteľka priestory opustila zadným vchodom, pričom privolala políciu aj záchranárov.

Ako sa ďalej uvádza v článku, traja hlavní aktéri skončili obvinení v policajných celách a na súdny proces si počkajú za mrežami. Najvážnejšie je na tom bodnutý SBS-kár, ktorý musel byť urgentne operovaný.