Toto je podľa ľudí najstrašidelnejšia scéna vo filme, behá z nej husia koža. Šokuje vás, že v nej hrá Leonardo DiCaprio

Kinematografia už neraz šokovala mnohými kontroverznými scénami. Kým pri niektorých filmoch je od začiatku zrejmé, že niečo také príde, v ďalších sa objavia nečakane. Portál UNILAD priniesol jednu filmovú scénu, ktorá má byť podľa ľudí úplne najstrašidelnejšou. Čo je na tom prekvapivé, účinkuje v nej Leonardo DiCaprio.

Pochádza zo snímky Prekliaty ostrov (Shutter Island) z roku 2010, kde Leonardo DiCaprio stvárňuje hlavnú rolu. Ide o psychologický triler z dielne Martina Scorseseho o vyšetrovaní zmiznutia pacientky psychiatrickej liečebne na Prekliatom ostrove.

DiCaprio stvárňuje postavu šerifa a sám pre The Guardian kedysi priznal, že nakrúcanie tejto snímky bolo pre neho jedným z najťažších, aké zažil, spomína UNILAD. Ak ste ju videli, tak pravdepodobne veľmi dobre viete prečo. My vám to, samozrejme, prezrádzať nebudeme.

Najstrašidelnejšia scéna vo filme

V šokujúcej scéne, o ktorej hovoríme, sledujeme, ako DiCaprio nadviaže kontakt so staršou ženou na ulici. Je vychudnutá, má vypadané vlasy, vypleštené oči a hlavnému hrdinovi naznačí, aby mlčal.

Napriek tomu, že sa v nej v podstate nič extra nedeje, pre film je veľmi podstatná a ak chápete jej kontext, možno vám pri nej nabehnú zimomriavky.

Táto scéna koluje po internete a viacerí sa zhodujú na tom, že je poriadne strašidelná. „Je to najdesivejšia žena vôbec,“ podotkol niekto. „Jej oči, ten kto jej ich líčil, by mal dostať cenu. Je to najdesivejší človek, akého som kedy videl,“ doplnil ďalší z divákov.

„Je to strašidelné, až vám z toho behá mráz po chrbte,“ stojí v jednom z mnohých ďalších komentárov, v ktorých sa ľudia zhodujú, že táto scéna nie je vôbec príjemná.

