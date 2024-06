Vážna nehoda na východnom Slovensku: Pri čelnej zrážke sa zranilo viacero ľudí, na mieste zasahoval aj vrtuľník

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová pre TASR uviedla, že k čelnej zrážke dvoch vozidiel došlo v stúpaní na horský priechod Soroška v smere do Košíc.

Ako spresnila, pri nehode utrpelo zranenia nezisteného rozsahu šesť ľudí. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že zo šiestich zranených je jedno dieťa. Na miesto vyslali dva záchranárske vrtuľníky a štyri pozemné ambulancie.

„Detský pacient bol transportovaný letecky do nemocnice v Košiciach so zranením hrudníka, brucha a panvy,“ uvádza OS ZZS s tým, že druhý vrtuľník transportoval do košickej nemocnice ženu rovnako s poraneniami hrudníka, panvy a brucha. Ostatných zranených po prvotnom ošetrení previezli do nemocníc v Rožňave a v Košiciach pozemnými ambulanciami.

Úsek bol dočasne uzavretý a neprejazdný. „V súčasnosti je doprava regulovaná a usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru SR striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ dodala Ivanová.