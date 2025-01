Organizácia Brat za brata môže byť riadená z Ruska, tvrdí analytik. Air Force One je lietajúca pevnosť prezidenta Trumpa

Január je v plnom prúde a v plnom prúde je aj naša redakcia, ktorá vám deň čo deň prináša to najdôležitejšie z noviniek, ale aj zo zaujímavostí z domova a zo sveta. V priebehu 7 dní sa toho udeje veľa a my sa vám okrem článkov kratšieho rozsahu snažíme prinášať aj exkluzívny obsah, ktorý nájdete jedine na portáli interez. Čo sme vám tento týždeň v PREMIUM kategórii priniesli?

Slávna držiteľka Nobelovej ceny

Bojovať proti teroristickej organizácii ako je Taliban, je obrovská výzva pre armády štátov, nieto pre jednotlivcov. Aj preto môžeme len s nemým úžasom a maximálnou poklonou pozerať na Malálu Júsufzajovú. Táto 27-ročná žena je najmladšou držiteľkou Nobelovej ceny mieru, ktorú, keď mala iba 15 rokov, útočník z Talibanu takmer zabil, keď jej strelil zbraňou do hlavy. Dôvod? Malála bojovala a stále bojuje za práva dievčat a žien na vzdelanie, ale aj za ich právo rozhodovať o svojom živote a osude.

Našu redaktorku príbeh slávnej ženy veľmi zaujal, a tak jej životnú cestu a príbeh pre vás spísala do veľkého článku. Od toho ako začínala svoju kľukatú, no dôležitú cestu, cez útok, a to, ako dostala prestížne ocenenie až po súčasnosť.

Viac o živote Malály sa dozviete tu: V 15 rokoch ju člen Talibanu strelil do hlavy, zázrakom prežila: Dnes bojuje za práva žien po celom svete

Matovičov homofóbny slovník

Igor Matovič sa rozhodol prihovoriť svojim fanúšikom prostredníctvom živého videa na facebooku. A nebol by to Matovič, keby tým na seba neupútal náležitú pozornosť. Okrem vyjadrení na adresu opozičných kolegov sa pustil aj do prezidenta Petra Pellegriniho.

V skratke – Matovič prišiel s teóriou, že Hlas sa chce v budúcnosti spojiť s Progresívnym Slovenskom, aby spoločne mohli pretlačiť „úchyláčiny“, pretože „čestný predseda Hlasu – bu*ík“, by vyšiel progresívcom v ústrety.

„LGBTI ľudia sú rovnoprávnymi občanmi a občiankami a rovnako sa svojimi daňami podieľajú na chode štátu vrátane platov poslancov. Vieme na základe dlhoročných skúseností, že homofóbia vo verejnom diskurze je toxická a prenáša sa aj do súkromných vzťahov,“ povedal Peter Weisenbacher, riaditeľ Inštitútu ľudských práv.

Varuje, že tieto vyjadrenia sú nebezpečné, ak sa chcete dozvedieť prečo, prečítajte si článok: Matovič zaútočil na Pellegriniho: Vytiahol homofóbny slovník a spájanie Progresívneho Slovenska s Hlasom.

Chodí pravidelne pomáhať ľuďom do Černobyľa

Miesto najväčšej priemyselnej havárie na svete spojenej s jadrovou technológiou je desivé a fascinujúce zároveň. Oblasť Černobyľa svojím spôsobom učarovala aj Andrejovi Pastorekovi, ktorý ju navštevuje pravidelne. Nie, aby si robil „selfie na Instagram“, ale preto, lebo navštevuje a nosí humanitárnu pomoc pre „bábušky“, ktoré sa do oblasti vrátili a žijú tam.

Naša redaktorka pripravila pre vás rozhovor s Andrejom, kde sa ho pýta aj na to, ako sa Černobyľ zmenil po invázii Ruska na Ukrajinu, ale aj na to, ako to tam momentálne vyzerá a tiež aj to, ako to miesto vyzeralo po tom, ako sa odvysielal seriál Černobyľ.

Viac sa dozviete v rozhovore: Andrej pomáha ľuďom v Černobyli: Nosíme tam humanitárnu pomoc, pred vojnou bol z oblasti „rádioaktívny Disneyland“

Trump začal vo veľkom štýle

Trump pred nástupom do funkcie priznal, že jeden z najveľkolepejších sľubov, ktorý využíval počas kampane – vyriešenie vojny na Ukrajine do 24 hodín, nesplnil a nesplní. To však neznamená, že sa do svojej vlády nevrhol naplno. Už v deň jeho inaugurácie celosvetové médiá zaplnili správy o jeho kontroverzných rozhodnutiach. To pokračuje prakticky doteraz.

„To, čo urobí Trumpova administratíva vo vzťahu k Ukrajine, sa nás bezprostredne dotýka, lebo sa hrá o to, ako na tom bude náš východný sused,“ upozorňuje politológ Erik Láštic. Pýtali sme sa ho, ako bude jeho vláda vplývať na smerovanie Slovenska a na náš život.

Zaujímavý rozhovor si prečítajte TU: Politológ Láštic: Trumpov návrat sa dotkne aj Slovenska, hrozba je jasne viditeľná. Veľa závisí aj od situácie na Ukrajine.

Otec gynekológie

Počiatky medicínskych odvetví sú rôzne a niekedy, žiaľ, kontroverzné a neetické. To môžeme spojiť aj s „otcom gynekológie“, priekopníkom v tejto oblasti, ktorého experimenty uskutočňované na černošských ženách boli ale neetické. Stali sa jeho pokusnými králikmi, trpeli pri nich a dostali sa blízko smrti. James Sims vychádzal z presvedčenia, že cítia menšiu bolesť ako biele ženy, ktorým podával anestéziu.

V našom článku si pre vás redaktorka pripravila informácie o histórii gynekológie a opísala, ako Simsove experimenty prebiehali. Napriek tomu, že sa stal priekopníkom v gynekológii, dodnes jeho meno vyvoláva množstvo kontroverzie.

Viac sa dozviete tu: Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne

Záhadná multimiliónová firma

Ako môže byť firma s tržbami 400 miliónov eur pre celý segment neznámou? Novinári sa už pred niekoľkými rokmi zamerali na firmu GoodRoads s. r. o., ktorá je skutočnou záhadou. Nikto ich nepozná, v ich sídle nikto nebol a do celej veci sa neskôr zaangažovala NAKA.

Interez teraz zistil, že záhadná firma si nedávno zmenila meno a dokonca aj sídlo. Po novom sídlia na bratislavskej adrese, na ktorej sídli aj množstvo iných firiem – táto adresa je totiž poskytovaná ako takzvané virtuálne sídlo.

Viac si prečítate TU: Záhadná slovenská firma zmenila meno: Má obrovské tržby, miliónové dlhy a otázky vyvoláva aj nové sídlo

Najhoršie naše komédie na Netflixe

Cieľom komédií je primárne zabaviť. Ak sa to nepodarí, film je pochopiteľne prepadákom. To nie je vlastne ničím neobvyklým a takýchto titulov nájdeme stovky.

Naša redaktorka sa pozrela na zoznam slovenských a českých komédií na populárnej streamovacej službe Netflix a pripravila zoznam toho najhoršieho v tomto žánri. Ak sa chcete nesmiať, alebo aspoň pre zaujímavosť si pozrieť, čo si nepozrieť, ak hľadáte dobrú slovenskú či českú komédiu, tento článok je pre vás ako stvorený.

Viac sa dozviete tu: Toto sú najhoršie hodnotené slovenské a české komédie na Netflixe: V kinách boli prepadákom, recenzie divákov sú príšerné

Pokus o prevrat?

Tento týždeň Slovensko žilo tajnou správou SIS. Koaliční poslanci, premiér aj prezident tvrdia, že Slovensku hrozí pokus o prevrat. Opozícia aj organizátori protestov s tým nesúhlasia, hovoria o nafúknutých informáciách a vytrhávaní z kontextu.

„To čo robíme je preto, lebo nám záleží na zachovaní právneho štátu, demokracie a na udržaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii,“ hovorí Zuzana Janíčková z Nie v našom meste.

V rozhovore sme sa jej pýtali na organizáciu protestov, ale aj na jej názor na vyjadrenia vládnych politikov, prečítať si ho môžete TU: Organizátorka protestov Janíčková: Označovať zhromaždenia ako pokus o destabilizáciu Slovenska je šialené, ohrozuje to slobodu

Toxická brána do podsvetia

Staroveké kultúry verili, že pod zemou sa nachádza podsvetie, v našom ponímaní peklo. A ak na to existoval „dôkaz“, o to lepšie. Turecko mnohí z nás poznajú najmä kvôli dovolenke, avšak táto krajina je tiež bohatá aj na históriu a archeologické nálezy.

V blízkosti známeho Pamukkale sa nachádza Hierapolis, miesto s veľkým náboženským významom. Nachádza sa v geologicky aktívnej oblasti regiónu a nájdeme tu tiež zvláštnu jaskyňu, ktorá je považovaná za bránu do podsvetia. Aj dnes, ak by ste do nej prišli, tak by vás mohla čakať smrť. Čo to je za miesto a je to naozaj miesto, kde sa dá vstúpiť do pekla?

Viac sa dozviete v článku: Sála z nej toxický plyn, dokáže zabiť do niekoľkých minút: Záhadnú bránu do podsvetia môžete navštíviť aj vy

Úspech sa nekonal

Minulú jar v Bratislave otvoril svoju prvú predajňu obchodník so zmiešaným tovarom Galaxy Home. Na Slovensku predtým pôsobil iba na východe krajiny, konkrétne v mestách Poprad a Spišská Nová Ves. Mnohí ho považovali za konkurenciu holandského Actionu a sľubovali si od jeho príchodu do Bratislavy veľký úspech.

Ten sa však nekonal. Galaxy Home našlo bratislavský domov v novom nákupnom centre Tehelko, ktoré otvorilo svoje brány koncom roka 2023.

Čo bolo za neúspechom a ako sa k nemu stavia samotná firma, sa dozviete v článku TU: Lacný poľský reťazec mal byť konkurenciou Actionu, v Bratislave nevydržal ani rok. Predajňu zatvoril po veľkých výpredajoch

Protesty, protesty, protesty…

Témou tohto týždňa bol údajný pokus o prevrat, protesty a „majdan“. Robert Fico počas posledných dní dokázal vytvoriť tému, ktorá absolútne ovládla médiá v celej krajine. Hovorí o pokuse o prevrat prostredníctvom protestov, údajne hrozí, že by ľudia chceli obsadiť vládne budovy.

Nie je to však tak dávno, čo bol Fico súčasťou opozície. V tom čase boli jeho vyjadrenia diametrálne odlišné, s obľubou hecoval rozvášnený dav proti vtedajšej vláde. Vybrali sme pre vás TOP momenty, po ktoré sme nemuseli chodiť až tak ďaleko: Ako Smer organizoval protesty: Opozičný poslanec Fico chcel brať lopaty a „vybúchať“ parlament, dnes hovorí o prevrate

Za tehotenstvo pokarhanie riaditeľom

Už v minulosti sme písali o cirkevnej škole, v ktorej žiačkam hrozí za otehotnenie pokarhanie od riaditeľa školy. Odborníčka hovorí o diskriminácii, vedenie školy o hodnotách.

Teraz náš redaktor objavil cirkevnú školu, na ktorej hrozí pokarhanie riaditeľom aj prípadnému otcovi. Čo na to hovorí zriaďovateľ?

Všetky podstatné informácie nájdete TU: Exkluzívne: Za otehotnenie hrozí na tejto škole pokarhanie otcovi aj matke. Riaditeľka vysvetľuje dôvod

Lietadlo ako žiadne iné

S Trumpovým (znovu)zvolením za prezidenta a s nástupom do úradu nie je na škodu si pripomenúť, čo taký prezident USA má k dispozícii. Tak ako aj náš prezident (ale aj členovia vlády či iní), má Trump na svoje účely lietadlo. To ale nie je len také obyčajné.

Naša redaktorka sa pozrela na vznik a vývoj Air Force One, teda lietadla určeného pre prezidenta Spojených štátov. Momentálne je to upravený Boeing 747 a má vo svojej výbave toho skutočne mnoho. Mimo iného disponuje takými „vychytávkami“, o ktorých môžu iné vládne či prezidentské špeciály iba snívať.

Viac sa dozviete tu: Air Force One je lietajúca pevnosť prezidenta Trumpa: Na palube má aj svoju krv, stroj zvládne aj chemický útok

Obnova partizánskeho hnutia?

Kto by nikdy nepočul o partizánoch? Pochádzali z radov bežných ľudí a dôležitú úlohu zohnali najmä na konci druhej svetovej vojny. Organizácia Brat za brata však dnes vyzýva ľudí, aby sa k nim pridali a vytvorili novodobé partizánske hnutie. Občianske združenie sa prezentuje ako skupina motorkárov, ktorí sa starajú o pamätníky padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny. Dlhodobo je však označované ako proruské, so silným vplyvom na sociálnych sieťach.

„Existuje dlhodobé dôvodné podozrenie, že táto organizácia je riadená spravodajskými inštitúciami z Ruskej federácie,“ hovorí bezpečnostný analytik a odborník na obranné plánovanie Vladimír Bedár. Pofidérna organizácia navyše hovorí o akejsi „očiste Slovenska“ – viac si môžete prečítať TU: Chystajú „očistu“ Slovenska: Brat za brata chce vytvoriť partizánske hnutie, bezpečnostný analytik hovorí o ohrození Slovenska