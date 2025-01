Air Force One je lietajúca pevnosť prezidenta Trumpa: Na palube má aj svoju krv, stroj zvládne aj chemický útok

Bol to práve prezident Franklin Roosevelt, ktorý v roku 1943 nasadol do Dixie Clipper, amerického lietajúceho člna Boeing 314 Clipper. Svojou leteckou trasou z Miami na konferenciu do marockej Casablanky odštartoval americkú históriu prezidentského letectva, ktoré počas rokov vyzrelo až do podoby Air Force One – najikonickejšieho označenia lietadla v ľudských dejinách.

Vo svojich počiatkoch bol letecký transport prezidenta Spojených štátov diskusiou, ktorá sa neobišla bez obáv.

Nie div – prvý let v prostredí svetového konfliktu len v máločom pripomínal dnešné prúdové stroje schopné cestovať naprieč kontinentmi rýchlosťou, ktorú meriame v stovkách. Prvý let prezidenta Roosevelta sa neobišiel bez prácnych zastávok, vďaka ktorým cesta údajne zabrala viac ako tri dni.

Príbeh Air Force One začína „posvätnou kravou“ prezidenta Roosevelta

Prezident Roosevelt však po úspešnom transatlantickom transporte dal jasný signál – kancelária prezidenta potrebuje vlastný systém leteckého transportu. Vojenskí poradcovia výslovne súhlasili. Využívať komerčné služby na transport prezidenta, to je predsa myšlienka nevídaného rizika, ktorá vôbec neprichádza do úvahy.

Do systému leteckej dopravy tak v roku 1944 zaradili C-54 Skymaster. Pôvodne to bolo vojenské lietadlo, ktoré prešlo prácnou úpravou. Dostalo aj vlastnú prezývku, „Sacred Cow“, idióm „posvätnej kravy“, ktorý sa využíva ako metaforické označenie toho, čo musíme chrániť.

Bolo to zároveň prvýkrát, čo sa objavila myšlienka zužitkovania vojenských lietadiel, ktoré kancelária špeciálne upraví tak, aby vyhovovali potrebe luxusu, výkonu úradu a bezpečnosti, akú si zaslúži len hlava americkej vlády.

Boeing 747, vlajkový Air Force One

