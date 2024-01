Opozícia organizuje ďalší veľký protivládny protest: Konať sa bude už tento štvrtok v mestách po celom Slovensku

Opozičné Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS avizujú ďalšie protesty proti novele Trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Protesty budú vo štvrtok (18. 1.) Opozícia žiada vládu, aby stiahla novelu z rokovania parlamentu.

Protestovať sa bude v 15 mestách

V Bratislave na Námestí SNP bude zhromaždenie o 18:00 a pridať sa plánuje aj ďalších zhruba 15 slovenských miest. Šéf PS Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a ÚŠP by bol zrušený. Nestalo sa tak podľa neho aj vďaka verejnému tlaku.

Zároveň predstavitelia opozície avizovali, že budú iniciovať odvolávanie podpredsedu NR SR Andreja Danka (SNS) z funkcie pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Chcú sa pýtať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), prečo policajná hliadka nedala Dankovi „fúkať“ hneď po nehode.

„To, že Andrejovi Dankovi dali policajti fúkať až po 15 hodinách, keď je to už prakticky irelevantné, je niečo, čo by sa bežnému smrteľníkovi nikdy nemohlo stať. Andrej Danko odmietol sám vyvodiť zodpovednosť, takže príde návrh na mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie,“ povedal Šimečka. Predseda PS tiež informoval, že v prípade opätovného schválenia novely tzv. kompetenčného zákona podá podnet na Ústavný súd SR. Plánuje sa pridať aj zvyšok opozície.