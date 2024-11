Opäť otvoria vyšetrovanie smrti Lučanského. V prípade bývalého policajného prezidenta sa mali objaviť nové skutočnosti

Policajná inšpekcia začala opäť vyšetrovať prípad smrti niekdajšieho policajného prezidenta Milana Lučanského. Ten zomrel vo vyšetrovacej väzbe v decembri 2020. Inšpekcia prípad v minulosti uzatvorila ako samovraždu.

Ako informoval portál Aktuality, prípad bol znova otvorený, rieši sa ako podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. „V predmetnej veci prebieha trestné konanie,“ uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.

Nové skutočnosti v prípade

To, že sa má diať nové vyšetrovanie, pred niekoľkými týždňami spomenul splnomocnený zástupca rodiny Lučanských Miroslav Radačovský. Podľa neho sa má ďalšie podanie opierať o nové zistenia.

„Môžem potvrdiť, že podozrenie by sa tentoraz mohlo týkať policajtov. Uvediem jednu z viacerých nových skutočností, na ktoré sme v podaní upozornili. Pri ohliadke a pitve nebohého generála Lučanského boli zistené určité závažnejšie poranenia, ktoré konštatovali znalci. Záver pôvodného konania bol taký, že niektoré z týchto poranení si spôsobil sám počas výkonu väzby a niektoré závažnejšie mal už predtým, ako išiel do výkonu väzby. My sme produkovali hodnoverné dôkazy, ktoré žiadame, aby boli vykonané, že takéto poranenia nemal, keď išiel do väzby,“ uviedol pre portál.