On má 28 kg a nehýbe telom, jej chodia denne sexuálne návrhy. Shane a Hannah sú inšpiráciou pre milióny sledovateľov

Hannah a Shane Burcawovci sú manželia zo Spojených štátov amerických, ktorí v súčasnosti pútajú obrovský záujem verejnosti aj médií. Ich výnimočnosť je v tom, že spoločne prekonávajú všetky prekážky života so svalovou atrofiou, ktorou 30-ročný Shane trpí.

V článku o Hannah a Shaneovi sa dočítate aj: ako sa spoznali;

či sa nebáli začať spoločný život;

aký obsah tvoria na sociálne siete;

prečo sa ocitli v sídle Google;

aké komentáre im najčastejšie posielajú ľudia.

Spoznali sa vďaka internetu, rýchlo si medzi sebou vybudovali puto a dnes žijú šťastne zosobášení v spoločnom dome. Ich život je však zaujímavý z toho pohľadu, že Shane trpí vzácnou a vážnou chorobou spinálnej svalovej atrofie, čo sa odráža najmä na jeho fyzickom vzhľade.

V jeho prípade ide o dedičnú genetickú poruchu, ktorá postihuje svalstvo a výrazne obmedzuje pohyb a aktivity ako dýchanie či prehĺtanie. Shane je na špeciálnom invalidnom vozíku už od svojich dvoch rokov, čo mu však neprekazilo ciele a plány, ktoré si v živote stanovil.

Narodil sa v americkom mestečku Betlehem v Pennsylvanii, kde zároveň navštevoval aj základnú a strednú školu. Práve počas štúdia na strednej škole si obľúbil blogovanie a písanie ako také, čo ho viedlo k založeniu vlastného blogu. Lifestylové príspevky, vtipné situácie, každodenné momenty a ostatné zážitky publikoval pod hlavičkou „Laughing At My Nightmare“.

Manželku spoznal vďaka svojmu rečníckemu nadaniu

Svojou bezprostrednosťou a hlavne tým, ako dokáže žiť svoj život aj napriek zdravotnému postihnutiu, si za pomerne krátky čas získal množstvo fanúšikov, podporovateľov a verných poslucháčov, ktorým jeho slová dodávali pozitívnu energiu.

Postupne začal svoje myšlienky a motivačné slová pretavovať aj na videá a pódiá. O jeho pohľady na život mali záujem tisícky ľudí, pre ktorých začal chodiť prednášať po rôznych univerzitách aj mimo hraníc USA. Dá sa povedať, že práve vďaka jeho aktivite sa pomerne náhodne zoznámil aj so svojou terajšou manželkou Hannah.

Ako pár uvádza na svojej oficiálnej stránke, k prvému kontaktu prišlo, keď si študentka sociológie Hannah pustila náhodne dokument o Shaneovom živote a prednáškach. Zistila, že majú viaceré rovnaké záujmy a štýl humoru. Rozhodla sa tak kontaktovať ho cez mail, aby ho, tak ako väčšina ďalších, podporila a pozdravila. Najmä však chcela vyzdvihnúť jeho pisateľské aj rečnícke kvality, píše Daily Mail.

Do dnešného dňa Hannah tvrdí, že jej e-mail bol len výsledkom bludov spôsobených skúškami, nočným študovaním a krátkym spánkom. Bez ohľadu na to na druhý deň nadviazali konverzáciu a ukázalo sa, že skutočne majú obaja veľa spoločného. Od záľuby v cestovaní až po nadšenie zo skúšania nových jedál.

YouTube kanál bol prelomový nápad, ktorý im vyšiel na výbornú

Z dvojice sa po krátkej komunikácii na diaľku stal pár, ktorý si volal a písal aj niekoľkokrát denne. Hannah neodradilo ani to, že Shane je kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu pripútaný na vozík a nikdy nebudú mať “ bežný“ život dvoch mladých zamilovaných ľudí.

Všetky predsudky a odhováranie okolia však hodila za hlavu a o dva roky sa nasťahovali do spoločného bytu. Z Hannah sa stala jeho trvalá opatrovateľka, čo prirodzene vyvolalo na verejnosti vlnu kritiky a mylných tvrdení. Ako pár spomína vo svojom spoločnom blogu, stretávali sa len s názormi a komentármi, že Hannah sa týmto ako mladá žena pripúta k starostlivosti a môže stratiť najlepšie roky života.

„Nič však nebolo ďalej od pravdy, ako tieto názory z vonku,“ napísala Hannah. Dvojici po začiatku spoločného života napadlo, že založia YouTube kanál. Vyšlo to z myšlienky, že denne sa stretávajú s desiatkami nových situácií, ktoré prináša život s ťažko postihnutým človekom. Cieľom bolo dávať tam cestovateľský obsah, ale aj videá z bežného dňa, samozrejme, okorenené o výrazný zmysel pre humor, ktorý obaja považujú za svoju silnú stránku.

Raketový nárast popularity ich tvorby, ktorú dnes sleduje už viac ako 1 milión ľudí, nastal po niekoľkých rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa na YouTube venujú práve debatám s tými, ktorých život je po zdravotnej stránke špecifický.

Kanál Squirmy and Grubs sa teší veľkej popularite, videnia dosahujú spolu už viac ako 200 miliónov a z dvojice sa stali celebrity. Ako uvádza Shane, bolo to šialené. Denne dostávali stovky ponúk na reklamy, pozvánky do relácií po celom svete a tisícky emailov od ľudí, ktorí žijú podobný život.

Od roku 2019 stihli so svojím motivačno-humorným prejavom a diskusiou navštíviť centrálu Google, Johnson and Johnson aj univerzity ako Harvard či Princeton. Zároveň absolvujú aj stovky akcií na stredných a základných školách, kde sa s mladými ľuďmi delia o svoje skúsenosti.

Mimo ich prejavov však mnoho ľudí zaujíma pár špecifických tém, napríklad intímny život. Na to však obaja úplne bez problémov odpovedali vo video rozhovore pre kanál StyleLikeU, v ktorom sa dokonca počas 20 minút vyzliekli takmer donaha. Bola to cielená taktika v debate o tom, ako si môže „normálna“ žena dokázať naplno užiť intímny život s mužom, ktorého telo je diametrálne iné a takmer nepoužiteľné, keďže nedokáže ovládať nohy a len veľmi obmedzene ruky.

Hannah dostáva stále ponuky na uspokojenie

„Myslia si a vnímajú ma tak, že nemôžem mať vôbec sex. Ale oni sa na to pozerajú z klasického pohľadu ako vo filme. Nič nevedia,“ povedal Shane vo videu. Hannah dodáva, že denne jej chodí množstvo správ od mužov, ktorí ju presviedčajú, aby s ňou mohli mať sex, keďže jej muž ju určite nedokáže dostatočne uspokojiť. Všetko tieto správy však pár berie s humorom, pričom dodávajú, že Shane je aj napriek fyzickej nevýhode a váhe približne 28 kilogramov plne schopný mať deti.

Shane (30) a Hannah (26), ktorí sa vzali ešte v roku 2020, si v súčasnosti užívajú spoločné záujmy a pozornosť verejnosti, pre ktorú denne vytvárajú množstvo obsahu. Vďaka popularite sa zvýšil aj ich majetok, ktorý podľa Starktimes aktuálne činí približne 1,25 milióna eur.