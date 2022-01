Omikron si nevyberá. Analytici predpovedajú 15 000 pozitívnych denne, špička by mala prísť v polovici februára

Prijaté vládne opatrenia naznačujú, že Slovensko sa snaží poriadne pripraviť na omikronovoú vlnu pandémie. Ako to vidia analytici z Dáta bez pátosu?

Omikron si nevyberá

Najskôr prezentovali analytici tzv. Rating okresov podľa vývoja pandémie v poslednom čase. „Počty hospitalizovaných naďalej budú klesať. Omikron pošle prvých pacientov vo vyššom počte do nemocníc o 2 týždne, ale nemalo by to byť v Bratislave. Naopak – opäť uvidíme vyššie príjmy do nemocníc v slabo zaočkovaných okresoch (čo sa týka seniorov),“ píšu analytici.

Podľa statusu Dáta bez pátosu, omikron si nevyberá či infikuje očkovaného jednou, dvoma alebo troma dávkami, alebo prekonaného či neočkovaného. „Všetci do radu, dokonca aj reinfekcie sú bežné. Dokonca rovnako bežné ak primárne infekcie (v Dánsku sú tie dáta presvedčivé – merajú všetko a veľa).“

Rozdielom je, že očkovaní a prekonaní po infikovaní idú do nemocnice veľmi, veľmi zriedka (mladí) a zriedka (seniori), ktorí, jednoducho povedané – sa objavia v nemocnici v omikrone 10-krát menej často ako neočkovaní/neprekonaní. Píšu Dáta bez pátosu.

Sme 7 až 10 dní za Českom

Česko predikuje špičku na prelome januára-februára, Slovensko by v tom prípade podľa analytikov bolo o niečo pozadu (7-10 dní). Vtedy by mala byť špička počtu pozitívnych.

„Čísla pozitívnych (2500) narastú na násobky a len od počtu vykonaných PCR testov závisí, či uvidíme denné počty 5, 10 alebo aj 15 tisíc. Pri dnešnom počte 15 tisíc PCR testov denne, by sme 10 tisíc pozitívnych asi nevideli. Ak urobíme priemerne denne 30 tisíc PCR testov, tak je možný aj denný priemer 15 tisíc pozitívnych,“ predpovedajú analytici.

„Samozrejme sa nenakazia všetci. Už sa všetci mali nakaziť v delte a nestalo sa. Ani omikronom sa nenakazili všetci v Anglicku, v Dánsku alebo iných krajinách,“ zakončili.