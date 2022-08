Oficiálne sa utopil, veľa vecí ale nesedí. Dodnes nie je jasné, čo sa stalo s gitaristom kapely Rolling Stones

3. júla v roku 1969 sa v tom čase 27-ročný gitarista kapely Rolling Stones utopil vo svojom bazéne. Mnoho ľudí však neverí, že to bola nehoda. Čo sa v skutočnosti v osudnú noc stalo s Brianom Jonesom?

V článku sa dozviete aj: Čo sa dialo pred smrťou Briana Jonesa

Aké fámy o jeho smrti kolovali

Koho polícia podozrievala

Ako je možné, že sa do dnešného dňa nevie, čo sa v osudnú noc stalo

Našli ho na dne bazéna

Klebety sa začali šíriť takmer okamžite po tom, ako Brian Jones, spoluzakladateľ kapely The Rolling Stones, zomrel. 27-ročného muža našli 3. júla 1969 utopeného v bazéne. K tragédii vraj došlo preto, lebo bol opitý a nadrogovaný. Aj po vyše 50 rokoch je však jeho smrť stále záhadou, píše All That Is Interesting. Objavilo sa množstvo svedkov s odlišnými príbehmi o tom, ako vyzerala Brianova posledná noc. Nezhoduje sa ani správa koronera a to, čo médiám povedala polícia. Bola to teda naozaj náhoda alebo Briana niekto zavraždil?

K incidentu došlo na pozemku sídla Cotchford Farm v Anglicku. Sídlo je okrem iného známe tým, že ho predtým vlastnil A.A.Milne, ktorý oživil Macka Pú. Jones sídlo kúpil v snahe uniknúť pred policajným seržantom Normanom Pilcherom, ktorý ho neustále obťažoval. Nielen jeho, ale aj ďalšie hviezdy, vrátane Johna Lennona, Micka Jaggera či Keitha Richardsa prenasledoval kvôli vykonštruovaným obvineniam z užívania marihuany.

Samozrejme, Jones nebol svätý, avšak po tom, čo sa niekoľkokrát ocitol pred súdom, sa rozhodol s tvrdými drogami skoncovať. Aj naďalej ale holdoval alkoholu a liekom na predpis, čo jeho zdraviu vôbec neprospievalo. Aj to prispelo k tomu, že ho napokon z kapely, ktorú v roku 1962 pomohol založiť, začiatkom roka 1969 vyhodili.

Podľa portálu Daily Mail vznikla dokonca aj konšpiračná teória tvrdiaca, že práve členovia kapely majú niečo spoločné so smrťou gitaristu. Kapela sa totiž chystala na turné po Amerike, no Jones kvôli drogám a alkoholu neraz nebol schopný hrať ani len v štúdiu, nehovoriac o vystupovaní na cestách.

Prsty v tom môže mať Frank Thorogood

Podľa portálu Variety vnímal Jones Cotchford Farm ako miesto, kde chcel ostať už navždy. Najal preto skupinu ľudí na čele s Frankom Thorogoodom, aby mu pomohli s opravami. Thorogood a jeho spolupracovníci však situáciu zneužili, do Brianovho domu sa doslova nasťahovali a organizovali tu večierky. 2. júla 1969 však už mal Brian všetkého dosť a Franka vyhodil. Vyhrážal sa mu, že kým všetci z jeho domu nezmiznú, nedostanú za prácu zaplatené.

Sanitka na jeho pozemok prišla krátko po polnoci. Odhaduje sa však, že Brianovo telo bolo na dne bazéna už približne o 9:30 večer. Koroner do správy napísal, že gitarista mal v pľúcach vodu a jeho pečeň bola podľa Reuters enormne zväčšená. Tá však bola čistá, bez chlóru. Okrem toho, nebol opitý. Pred smrťou síce vypil trochu piva, Jones však bol dobrým plavcom a mal vysokú toleranciu, čo sa alkoholu týka.

Odborníci v dokumente Rolling Stone: The Life and Death of Brian Jones konštatovali, že bolo jasne viditeľné aj poškodenie srdca. To by mohlo znamenať, že Brian si bol vedomý toho, že sa ho niekto práve pokúša zavraždiť. Výpovede sa rozchádzajú aj v tom, koľko ľudí sa v čase jeho smrti v sídle nachádzalo.

Niektorí tvrdia, že tam boli okrem Briana len traja ľudia, jeho priateľka Anna Wohlin, Janet Lawson a Thorogood. Podľa neoficiálnych záznamov tam bolo viac ľudí, vrátane Jonesovej bývalej priateľky Suki Poitier.

Polícia ich vypočula niekoľko hodín po tom, čo bolo Jonesovo telo objavené. Všetci tvrdili, že bol určite opitý a pod vplyvom drog. Vraj užíval aj lieky na spanie. V priebehu rokov sa však podľa Fox News ich výpovede zmenili. Objavila sa však aj informácia, že Thorogood v ten večer potreboval aj ošetrenie zápästia, ktoré si škaredo poranil.

Nikto však nevie, ako k poraneniu došlo. Nikto údajne nevidel ani moment, kedy gitarista spadol do bazéna. Podľa Daily Mail sa len niekoľko minút predtým, ako sa incident odohral, všetci prítomní pobrali do odlišných častí domu a Jones ostal sám.

Prípad bol znovu otvorený trikrát

Navyše, v tom čase mnohým vyhovovalo jednoducho všetko zvaliť na drogy a alkohol. Kto nedodržiaval všetky pravidlá, bol vinný. Polícia prípad uzavrela a znova otvorila celkovo trikrát, naposledy v roku 2009. Vyšetrovaný bol aj prípad, kedy bola takmer na smrť ubitá milenka Franka Thorogooda. Podľa LA Weekly ju niekto zbil preto, lebo sa pokúšala prehovoriť s políciou.

Tieň podozrenia padol aj na Toma Keylocka. Ten počas turné pôsobil ako manažér kapely Rolling Stones. Podľa Reuters sa Tom po Brianovej smrti správal podozrivo a v jeho dome zničil niekoľko predmetov. Aj keď bol istý čas hlavným podozrivým, polícia ho nikdy nevypočúvala.

Aj Anna Wohlinová, ktorá sa po Brianovej smrti mala vrátiť do rodného Švédska, sa vyjadrila, že Jones nezomrel prirodzenou smrťou. Ujsť musela preto, lebo sa jej Keylock vyhrážal násilím.

Isté je, že polícia urobila pri vyšetrovaní množstvo chýb. Ako je napríklad možné, že sa podarilo zamiesť pod koberec fakt, že gitarista síce bol v bazéne, no v pľúcach mal vodu, ktorá celkom iste z bazéna nepochádzala?

Zaujímavým zvratom je fakt, že samotný Pilcher napokon skončil za mrežami na 4 roky. Pre portál Vice sa však vyjadril, že je nevinný a teraz je už zástancom legalizácie všetkých drog. Vraj ho ani vtedy nezaujímalo, že niekto berie drogy, polícia len chcela pochytať dílerov. Zároveň sa však niekomu nepáčilo, že celebrity idú deťom zlým príkladom a tento problém bolo potrebné vyriešiť.