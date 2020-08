Odpad môže mať cenu zlata a pomôcť tomu môžeš aj ty 

Slovenská iniciatíva hľadá riešenia spracovania z odpadu, spája tvorcov z odpadu a šíri tak myšlienku nazerania na odpad, ako na cenný materiál. Zapojiť sa do ich čerstvej kampane môžeš aj ty.

Kampaň #trashisgold si za úlohu berie zvýšenie povedomia o odpade na materiál, ktorý je vhodný na výrobu praktických produktov.Neobchádza však ani dôležitosť jeho nevytvárania, veď predsa najlepší odpad, žiaden odpad. Princíp je jednoduchý.

Ak si niečo vážiš, zvyčajne s tým menej plýtvaš, čo môže mať pozitívny dopad aj na šírenie samotnej Zero Waste filozofie.

V hlavnej úlohe je kreativita

To, či bude odpad záťažou alebo cenným kúskom je vec nášho pohľadu a jeho použitia. V rámci kampane hľadajú jej tvorcovia ľudí, ktorí vlastnia či vyrábajú niečo z odpadu. Ide v podstate o mapovanie možností toho, čo sa dá z rôzneho odpadu vyrobiť, prípadne kto v tvojom okolí to dokáže.

S ľuďmi z firiem a značiek, ktoré svojou prácou znižujú množstvo odpadu na skládkach či spaľovniach robia videorozhovory a pre firmy, ktoré zaujíma ich dopad na okolie vytvárajú výrobky z ich vlastného odpadu.

Zapojiť sa môžeš aj ty

A to veľmi jednoducho. Stačí ak máš niečo vyrobené z odpadu, či už ide o zložitejšie vyrobený kúsok, alebo len vecičku, ktorá by mohla skončiť v koši, pre teba má však vysokú hodnotu vďaka príbehu, ktorý ju sprevádza. S takýmto kúskom pridaj fotku na sociálne siete a v popise spomeň #trashisgold, prípadne označ @recyklator_org a pomôž túto myšlienku šíriť ďalej.

Každý mesiac môžeš navyše získať originálny kúsok z ReShopu – obchodu plného originálnych upcyklovaných výrobkov od slovenských a českých výrobcov.

Výsledok má byť mapa recyklátorov a recyklátoriek.

Podklady získané touto prácou majú okrem zvyšovania povedomia o odpade tvoriť aj doplnkový obsah do podprojektu RECYKLOPÉDIA, v rámci ktorej môžeš získať odpovede na otázky týkajúce sa najrôznejších možností spracovania a znovupoužívania produktov, s ktorými sa stretávaš denne, no často končia po pár dňoch v koši.

A kto je za touto aktivitou?

Iniciatíva Recyklátor vznikla ako odpoveď na nadmernú tvorbu odpadu. Uvedomuje si však, že niekomu Zero Waste filozofia proste nesadne, preto sa na problém pozerá kreatívne. Táto partička ľudí spojila tvorcov z odpadových materiálov do ReShopu, kde si nájdeš originálne kúsky vyrobené z odpadu. Spájaním ľudí sa časom dostala aj na edukáciu formou hry a výroby z odpadu v osade Lomnička, tvorbe z odpadu pre firmy, či už ako reklamné materiály z ich vlastného odpadu alebo kreatívne workshopy pre zamestnancov, či účastníkov eventov. Tieto informácie následne spája do blogu spomínanej RECYKLOPÉDIE, ktorá Ti má odpovedať na to, čo môžeš z ktorého odpadu vytvoriť, prípadne čo z neho robia veľké firmy.

Viac sa dozviete na webe recyklator.org.

Tlačová správa Recyklátor