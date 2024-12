Odkryli tisíce rokov starý sarkofág a na ľudí čakal šok: Nález akoby z oka vypadol postave zo známeho seriálu

Sarkofág vedci objavili na starovekom cintoríne v meste Minja. Vo vnútri veka je okolo maľby rozmiestnených ďalších 12 postáv. Všetky sú otočené v znaku modlitby smerom k centrálnej maľbe, ktorá svojou vysokou modrou korunou v tvare obdĺžnika, jemne žltou pokožkou a zeleným odevom výrazne pripomína Marge Simpsonovú zo známeho televízneho seriálu Simpsonovci (The Simpsons).

Mesto Minja, kde sa sarkofág objavil, je umiestnené len približne 245 kilometrov južne od Káhiry, metropoly známej pre mnohé cenné objavy zo staroveku. Sprievodné maľby majú podľa Egyptian Gazette reprezentovať dvanásť hodín.

Ako informuje portál Euro News, cenný nález vyvolal v ľuďoch pobavenie a rýchlo zvirálnel po tom, ako sa fotografie sarkofágu „Marge“ objavili na vlákne na sociálnej sieti Reddit.

„Bože môj, veď to je Marge Simpsonová,“ napísal jeden užívateľ na vlákne r/ArtefactPorn.

